Forest Whitaker en Seine-Saint-Denis : "Nous sommes chanceux qu'il ait choisi Aubervilliers"

C'était une visite surprise, sans caméra ni micro de journaliste : l'acteur américain Forest Whitaker, oscarisé pour son rôle dans Le Dernier Roi d'Écosse en 2007 et Palme d'honneur au Festival de Cannes 2022, s'est rendu en toute discrétion en Seine-Saint-Denis. Il a visité les locaux du centre de formation géré par sa fondation depuis l'année dernière à Aubervilliers et a rencontré la maire de la ville. "Il a voulu me rencontrer pour que l'on discute de son projet et des connexions avec la ville", explique l'édile, Karine Franclet.

Soutien aux jeunes

Lors d'une première visite dans le département francilien en 2021, Forest Whitaker, marqué par la pauvreté, avait décidé de s'investir en Seine-Saint-Denis, à travers son ONG, la Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI), qui finance notamment des projets éducatifs pour les jeunes. Depuis septembre 2022, un centre de formation a vu le jour et a commencé à proposer des formations sur la résolution de conflits et la communication positive.

"J'ai pu échanger à la mairie avec lui sur les convergences possibles avec notre programme municipal et notre vision pour la jeunesse. C'était une vraie rencontre car au-delà de l'immense acteur et de l'aura qu'il peut apporter à son projet, c'est vraiment un homme engagé, qui a une vision de la jeunesse extrêmement positive. On s'est retrouvés sur plein de points", raconte Karine Franclet.

Visite des locaux

"J'ai eu l'honneur de rendre visite à notre tout premier centre de formation en France aujourd'hui, aux côtés de Karine Franclet. C'est toujours une source d'inspiration que de rencontrer nos stagiaires. Il s'agit de notre toute première cohorte dans le pays ! D'autres suivront !", a commenté avec enthousiasme le comédien sur Twitter.

Lors de la visite des locaux du centre de formation de la WPDI situés dans le quartier des Quatre Chemins, l'acteur a effectivement pu rencontrer les équipes qui y travaillent et des bénéficiaires qui suivent des programmes, "notamment des femmes qui ont un accompagnement à l'entreprenariat, et des jeunes qui suivent des cours d'informatique, pour apprendre à créer des pages web, etc..." La mairie a servi de passerelle pour mettre en relation des jeunes dans le besoin et l'ONG.

"Le problème de ces dispositifs, c'est de ne pas toujours réussir à toucher les publics qui en auraient besoin dans nos territoires", explique l'élue pour qui les programmes proposés viennent compléter les dispositifs mis en place par la mairie. "Une telle opportunité est une chance", salue t-elle.

"Et puis, il faut dire que le fait qu'il y a des immenses stars hollywoodiennes qui s'intéressent aux jeunes d'Aubervilliers, ça fait parler de la ville de manière extrêmement positive et ça, on s'en réjouit."