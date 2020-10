Forêts malades : un manque à gagner pour les communes

Plus qu'un poumon vert, la forêt de Loray, c'est la principale manne financière de la commune de 560 habitants. Mais, depuis trois ans, les bois sont de plus en plus touchés par le scolyte, une maladie qui tue les arbres. Et fait perdre une grande partie de sa valeur au bois. "On a des arbres qui ont 70 ans, habituellement on peut les vendre entre 60 et 80 euros du mètre cube. Mais là on en tire pas plus de huit euros", déplore Claude Roussel, maire de Loray depuis 2014.

Alors, pour compenser ce faible prix de vente, la municipalité est contrainte d'augmenter les volumes de coupe. Cette année, au lieu des 3 000 habituels, la commune a abattu 4 200 mètres cube de bois. Mais cela ne suffit pas à assurer un budget suffisant à Loray.

Même les parcelles plantées en pleine terre sur des terrains riches en eau ne résistent pas à la maladie, comme l'aurait espéré le maire Claude Roussel. - Claude Roussel

"On a été obligé d'augmenter les taxes foncières, de deux points. De réduire les indemnités des élus, les frais des personnels. Et puis je ne sais pas si on aura le budget pour rénover l'école qui date de 1960, pour refaire nos conduites d'eau ou la voirie. Il va falloir faire des choix." Le scolyte asphyxie non seulement les arbres, mais aussi les communes qui dépendent des recettes du bois.

En plus de réduire les gains des communes, cette maladie des forêts engendre des coûts supplémentaires. "Il faut embaucher des entreprises pour venir abattre les arbres morts. Et on a décidé de laisser les semi-naturels pousser ensuite mais encore faut-il pouvoir payer leur entretien", explique Claude Roussel.

Il n'existe pas de remède contre le scolyte alors, une chose est sûre, les communes forestières vont devoir revoir entièrement le modèle de développement de leurs forêts. En ce moment, avec le concours de l'Office national des forêts, Loray réfléchit à planter davantage de sapins qui devraient mieux résister au scolyte que les Epicéa.