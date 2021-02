Forges-les-Eaux : calme plat pour les vacances de février ?

Avec la fermeture de son casino et une fréquentation hôtelière au ralenti, la ville de Forges-les-Eaux n'attend pas un afflux de touristes pour les vacances scolaires de février.

Ancienne ville thermale, Forges-les-Eaux risque de laisser passer la belle perspective touristique à l'échelle de la Normandie.

Les vacances scolaires de février s'annoncent calmes pour la ville située dans le Pays de Bray, à l'est de la Seine-Maritime. Son célèbre casino est fermé sur arrêté ministériel jusqu'à nouvel ordre, depuis la fin octobre et le 2e confinement.

Le Domaine de Forges reste volontairement fermé pour l'instant

De son côté, le complexe de 4 hôtels le "Domaine de Forges" peut ouvrir. Mais pas la peine pour l'instant : les prévisions sur la venue de la clientèle sont trop faibles selon Richard Frischer, le directeur général du "Domaine de Forges."

Selon ses prévisions, "le taux d'occupation était à peine de 20% le week-end. Nous avons toujours connu un taux d'occupation entre 70% et 75%" pointe le dirigeant, qui veut une réouverture pour début avril et Pâques, avec le retour des familles. En attendant, 340 employés sont au chômage partiel sur le domaine de Forges.

En centre-ville de Forges-les-Eaux, calme plat : les touristes sont absents. Les hôtels sont fermés le week-end sauf cas de force majeure, avec un automobiliste en panne sur la route. Au "Sofhotel", rue du Mal Leclerc, 60% des chambres sont occupés la semaine, par des commerciaux ou des ouvriers qui travaillent sur des chantiers voisins. Mais le week-end c'est vide !

Une partie du centre-ville en travaux, pour anticiper le retour des touristes

La mairie de Forges-les-Eaux voit plus loin avec des travaux. Toute la traversée de la ville doit être rénovée, comme entre la place Brevière et l'Eglise. La route sera refaite, comme les trottoirs. Une piste cyclable sera ajoutée avec une partie végétalisée. La mairie va aussi installer un parcours touristique avec des panneaux pour expliquer l'histoire de la ville.

Pour l'historique maire Michel Lejeune, édile de Forges-les-Eaux depuis 1995, c'était le bon moment de faire ces aménagements. "On est dans une période de veille, demain le printemps va revenir et les activités vont redémarrer" souligne l'élu. Au total, 2 millions d'euros de travaux sont prévus pour améliorer la traversée de Forges-les-Eaux, avec des aides du département de la Seine-Maritime et de l'Etat.

Des aménagements en attendant que les touristes reviennent à Forges-les-Eaux. La ville espère tirer son épingle du jeu avec des touristes normands, des Parisiens ou des Picards, un tourisme de court-séjour, à la mode en cette époque de crise sanitaire.