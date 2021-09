Plan formation : les entreprises vont jouer le jeu estime la présidente de la CCI Seine Estuaire

La formation des chômeurs est au centre du plan gouvernemental de lutte contre la pénurie de main d'oeuvre. Une enveloppe d'1 milliard 400 mille euros sera dédiée afin d'aider les demandeurs d'emplois à trouver du travail et les entreprises à recruter. L'État va débloquer 600 millions d'euros pour "booster" la formation des salariés par les PME en permettant à celles de moins de 300 salariés de former 350.000 personnes supplémentaires. Le gouvernement entend aussi favoriser les reconversions professionnelles grâce au dispositif des "transitions collectives", pour que des salariés dont l'emploi est menacé se tournent vers des métiers qui recrutent.

On est aussi dans une compétition entre entreprises pour avoir les collaborateurs les plus motivés. Léa Lassarat

"Quelque-soit la taille de l'entreprise, le profil, il y avait effectivement des entreprises, il y a quelques temps, qui avaient beaucoup plus de facilité à recruter parce que c'était bien... on était bien payés" constate la présidente de la CCI Seine Estuaire Léa Lassarat sur France Bleu Normandie. "On voit bien que c'est quand même en train d'évoluer parce-que ces entreprises là bas ont également des difficultés".

Réécoutez ici l'interview de Léa Lassarat Copier

à lire aussi Pro'Pulse, la prépa apprentissage des Apprentis d'Auteuil à Vernon

"_Quand j'ai entendu la nouvelle (_du plan gouvernemental) j'ai évidemment pensé à ce que le gouvernement avait mis en place pour l'apprentissage, par exemple, qui a été une vraie réussite du plan carrière avec 150 commerçants et même avec des entreprises plus ou moins grosses. Les entreprises ont vu ce que ça donnait et je pense que les entreprises vont jouer le jeu pour les nouvelles aides proposées".