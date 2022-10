Formation au BAFA : le nombre de stagiaires en légère hausse dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Une bonne nouvelle pour un secteur en tension. Le nombre d'inscrits aux séjours de formation au BAFA augmente de nouveau dans plusieurs organismes de la Vienne et des Deux-Sèvres. Durant ces vacances de Toussaint, la fédération Aroéven 86 organise cinq séjours, et tous sont complets. 48 jeunes ont postulé pour la formation de base et une quarantaine sont inscrits pour la semaine d'approfondissement, la dernière étape qui a lieu après le stage pratique, en colonie de vacances ou en centre de loisirs.

Un léger rebond parmi les inscrits

Seize jeunes formés par Aroéven 86 passent la première semaine de vacances au lac de Saint-Cyr, à Beaumont Saint-Cyr. Au programme : des jeux, créés par certains et testés par d'autres et des sessions d'échange, pour apprendre à recevoir les émotions des enfants. Alessandre et Quentin, 17 ans, viennent de créer leur première chasse au trésor et c'est un succès. "Les questions étaient préparées, les indices bien cachés...Ils avaient la trousse de secours et les règles étaient bien expliquées", résume Fatou, chargée de les observer.

Le groupe fait le bilan à l'issue de la chasse au trésor, organisée par Alessandre et Quentin (debout à droite). © Radio France - Juliette Geay

Pour les deux garçons, qui veulent devenir professeurs d'EPS, le BAFA s'est vite imposé. "J'avais envie d'obtenir ce diplôme pour mes études futures, c'est un diplôme demandé pour des études comme STAPS", explique Alessandro. Pour d'autres, comme Fatou, l'animation reste uniquement une vocation d'été. "Je veux faire de la comptabilité ou de la finance", explique-t-elle. Mais en attendant, elle aime bien les enfants, et voit dans le BAFA une manière de trouver un job un peu avant sa majorité. "Car comme je suis mineure, c'est un peu compliqué les jobs d'été".

L'après-midi se poursuit avec un jeu de morpion géant puis un relais. Des entrainements avant la présentation de leurs premiers grands jeux, vendredi. Ils termineront leur première semaine de formation le lendemain et pourront ensuite partir en "stage pratique" dans un centre de loisirs ou sur un séjour encadré.

Le BAFA accessible dès 16 ans

À la CEMEA Nouvelle-Aquitaine, qui forme 58 jeunes au BAFA dans la Vienne et les Deux-Sèvres durant ces vacances de la Toussaint, les premières jeunes de 16 ans sont attendus la semaine prochaine. En effet, depuis le 14 octobre, ils peuvent s'inscrire dès 16 ans à la formation (contre 17 ans auparavant). Cette mesure fait partie des 25 prises par le gouvernement en début d'année 2022, pour encourager le recrutement dans le secteur de l'animation. Depuis janvier, les jeunes inscrits en formation d' "approfondissement", la dernière étape et la moins demandée, bénéficient ainsi d'une aide de 200 euros de l'État.