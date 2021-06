Formation : face aux problèmes de connexion, un délai supplémentaire pour transférer ses droits DIF

Beaucoup d'entre vous ont dû s'arracher les cheveux mercredi en tentant de se connecter au site moncompteformation.gouv.fr. Les salariés du privé avaient jusqu'à minuit pour transférer leurs droits individuels à la formation (DIF) vers le compte personnel de formation. Mais la très forte affluence constatée sur le site l'a rendu inaccessible à de nombreuses personnes. Pour faire face à ce problème, le gouvernement s'est engagé à faire preuve de souplesse et à ne pas clore les opérations à minuit comme initialement prévu.

Le site internet a été victime d'une "_petite surcharg_e" avec "100.000 bascules" enregistrées mardi et "40.000" mercredi matin, contre environ 10.000 entre le 1er et le 15 juin. "Nous avons donc décidé de ne pas fermer le site à minuit", indique le ministère du Travail. Sans donner plus de précision, le ministère indique qu'il va faire preuve de "souplesse". Selon les chiffres du ministère du Travail communiqués mi-juin, 6,33 millions de compteurs DIF au total avaient été renseignés à cette date par leur titulaire depuis 2015. Pour les agents publics, le transfert est automatique.

Du Droit individuel à la formation vers le Compte personnel de formation

En 2015, le compte personnel de formation (CPF) a remplacé le DIF, le droit individuel à la formation. Si vous étiez salarié avant 2015, vous avez donc peut-être accumulé des heures de formation que vous n'avez pas utilisées. Lors du transfert sur votre CPF, ces heures sont automatiquement converties en euros, avec un taux de conversion de 15 euros pour une heure de formation. Grâce à son site internet, le compte personnel de formation vous permet de consulter vos droits, rechercher une formation ou la payer directement.

Le mode d'emploi pour transférer vos heures

Pour récupérer le solde précis de vos heures, il vous faut récupérer votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou de janvier 2015, sur lesquels il figure. Sinon, vous pouvez demander une attestation à votre employeur.

Vous pouvez récupérer jusqu'à 1.800 euros

Selon l’accord de votre employeur en vigueur à l'époque, vous pouviez cumuler jusqu’à 20h de formation par an sur une période de 6 ans, jusqu'à 120h maximum. Les salariés qui n'ont jamais utilisé leur DIF ont donc pu cumuler jusqu’à 1.800 euros.

Attention aux arnaques

Vous avez peut-être reçu des appels téléphoniques ou des SMS vous incitant à effectuer une formation avant le 30 juin, sans quoi vos droits seraient définitivement perdus. Il n'en est rien, puisque vos droits restent bien sûr utilisables si vous les avez transférés. Certains centres de formation se font même passer pour des organisme officiels. De nombreuses sociétés cherchent ainsi à vendre des formations, en langues étrangères notamment.

Le ministère du Travail alerte sur ces tentatives d'escroquerie et vous recommande de ne jamais transmettre vos donnés personnelles. Il rappelle également que le seul site pour transférer vos droits est moncompteformation.gouv.fr. Tous les autres sont frauduleux.