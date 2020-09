Formation obligatoire pour les jeunes après 16 ans : la mission locale d'Avignon sollicite les entreprises

Depuis le 1er septembre, on peut arrêter l'école à 16 ans mais le gouvernement a instauré une obligation de formation pour les jeunes. La mission locale jeunes du Grand Avignon pilote des formation et lance un appel aux entreprises pour réussir le pari de l'inclusion.

Depuis le 1er septembre, les jeunes ont toujours le droit d'arrêter à l'école à 16 ans mais ils ont l'obligation de continuer à se former s'ils n'ont pas de diplômes. Le dispositif vient d'entrer en vigueur. À Avignon, la mission locale jeunes propose des formations ou des emplois à ceux qui n'ont pas eu le bac ou qui ont décroché.

Quelque 5.000 jeunes contactent chaque année la mission locale du Grand Avignon. Des moyens renforcés sont mis en place pour répondre à cette obligation de formation. L'obligation s'applique aux jeunes jusqu'à 18 ans mais la mission locale propose formations qualifiantes et emplois jusqu'à 25 ans.

Formation après un échec au bac ou un décrochage scolaire

La responsable de l'accompagnement des jeunes de la mission locale du grand Avignon propose des formations vers des métiers qui recrutent dans la région : "On peut avoir des jeunes qui ont eu le bac mais restent sans solution pour l’après-bac. Pour ceux qui n'ont pas eu le bac ou les jeunes décrocheurs, on peut proposer des solutions pour monter en compétence et trouver un emploi dans l'industrie, l'agroalimentaire, le transport logistique."

Khadjia Hamoussa souligne que ce sont "des besoins en main d'oeuvre sur le territoire vauclusien, mais ça peut aussi être les métiers de demain, les métiers de l'environnement ou du numérique. De manière transverse, on va aussi les accompagner sur le savoir-être, la confiance en soi, la gestion du stress, tout ce qui leur permettre de grandir via la formation".

Réussir le pari de l'inclusion avec l'aide des entreprises de Vaucluse

Au service "emploi" de la mission locale jeunes du Grand Avignon, Anne Chartier lance un appel aux entreprises vauclusiennes : "On va accompagner les entreprises dans leur recrutement pour identifier leurs besoins et les suivre sur toutes leurs étapes". Elle insiste sur les moyens renforcés pour aider les entreprises : "on a aujourd'hui des aides exceptionnelles : l'équivalent de 100 % du salaire d'un mineur et 80% du salaire d'un jeune majeur. On est en contact au quotidien avec les jeunes et ces entreprises. On a besoin des entreprise pour permettre à tous ces jeunes de trouver leur place et de réussir le pari de l'inclusion."