La ministre du travail Muriel Pénicaud présente, ce lundi, sa réforme de la formation professionnelle, un véritable "big bang". Les salariés devraient bénéficier de 500 euros par an pour se former. L'Etat veut reprendre en main le financement du système,et reconnaître les formations en ligne.

Muriel Pénicaud a promis un "big bang": la ministre du Travail dévoile lundi sa réforme de la formation professionnelle, censée donner plus de droits aux salariés, mais aussi simplifier drastiquement le système, au risque de fâcher les partenaires sociaux. Ce projet doit s'inscrire dans un projet de loi destiné à apporter plus de sécurité aux salariés qui devrait être présenté mi-avril en Conseil des ministres. Ce lundi matin, franceinfo, en partenariat avec le journal l'Opinion, dévoile les pistes de la réforme.

Une enveloppe d'au moins 500 euros par an pour chaque salarié

L'un des changements proposés concerne le compte personnel de formation, le CPF, que chaque actif peut créer pour se former. Jusqu'à présent, les heures de formation étaient facturées à des prix différents, en fonction des organismes ou des régions, ce qui générait de gros abus. Le gouvernement veut y mettre un terme. Il propose de comptabiliser ce compte en euros et non plus en heures. Chaque actif devrait avoir, au minimum, 500 euros par an. Pour les moins qualifiés, ceux qui ont le plus besoin de formation, le compte pourrait être abondé jusqu’à 800 euros par an.

L'Etat veut reprendre en main le financement et supprimer certains organismes de formation

Le mode de financement du compte personnel de formation devrait également être revu. Jusqu'à présent, les syndicats et le patronat collectaient l'argent et le géraient. L’Etat veut reprendre la main car il estime que la gestion n’était pas correcte. La participation des entreprises à la formation, la cotisation qu’elles payaient, devrait se faire via les Urssaf après une période de transition, d'ici 2020-2021. Dans la nouvelle organisation que va présenter Muriel Pénicaud, les organismes qui collectaient l’argent de la formation, les Opca, ne géreront plus l’argent et devront mieux se concentrer sur le contenu des formations, sur l’accompagnement ou les conseils aux salariés. L’objectif du gouvernement est bien de faire en sorte que certains organismes disparaissent. Il en avait pléthore. C’était une des sources de l’inefficacité du système.

Les formations en ligne reconnues, les reconversions facilitées

L’Etat veut reprendre le pouvoir sur ce système représentant une enveloppe de 32 milliards d’euros par an. A terme, il y aura moins d’intermédiaires. Le salarié, l’actif sera plus autonome dans le choix des formations. Il pourra par exemple, se former directement, en ligne, via les "Mooc", qui seront reconnus comme de vraies formations en tant que telles. Enfin, le gouvernement veut encourager les reconversions professionnelles, là encore en simplifiant les possibilités d’y avoir accès. L’enjeu est bien de faire en sorte que l’on se prépare mieux aux métiers de demain.