La direction de l'Afpa a annoncé, ce jeudi, un projet de suppression nette de 938 postes d'ici fin 2020 dans le cadre d'un "plan de transformation", qui passe aussi par la fermeture de 38 centres du plus gros organisme de formation français.

La concurrence de nouveaux organismes de formation

Déjà plusieurs fois renflouée par l'État, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui employait 6.773 personnes en CDI au 31 décembre 2017, s'attend à une nouvelle perte d'exploitation "de plus de 70 millions d'euros pour 2018". "L'Afpa est devenue structurellement déficitaire, en raison de l'intensité concurrentielle du secteur de la formation, de la digitalisation de l'offre et du passage à un système d'appels d'offres qui ont révélé sa faible compétitivité", souligne la direction dans son communiqué.

La direction compte moderniser l'Afpa

Avec ce plan, l'agence se fixe un triple objectif : "assurer sa mission de service public pour la formation des publics les plus éloignés de l'emploi"; "adapter son offre aux appels d'offres des régions et des entreprises en s'adaptant aux besoins de nouvelles compétences et des métiers en tension", et développer "des services innovants aux demandeurs d'emploi, aux entreprises et aux branches professionnelles".

1.541 suppressions de postes, 603 créations

Le plan, attendu depuis plusieurs mois et présenté jeudi en comité central d'entreprise, prévoit de supprimer 1.541 postes en CDI d'ici fin 2020 et d'en créer 603 "pour mieux répondre aux enjeux de l'Afpa". Les départs naturels à la retraite concerneront 600 personnes. Pour ceux qui ne rentreront pas dans les dispositifs de reclassement interne, "une phase de départs volontaires sera proposée, avec un accompagnement renforcé : création d'entreprises, formation longue pour reconversion externe...", selon la direction.

Fermeture de 38 centres de formation sur 206

Par ailleurs, l'établissement public prévoit de fermer des implantations "qui ne répondent plus aux besoins des territoires" et "ne trouvent plus leur demande" afin "de rationaliser son parc immobilier". L'Afpa fermerait ainsi 38 centres sur 206 et "privilégiera la mobilité en se déplaçant là où est le besoin de formation".

Les syndicats se disent sous le choc

"Sous le choc car c'est deux fois pire que ce que l'on craignait", selon eux, les syndicats devaient se réunir dans l'après-midi pour réagir. "C'est un projet de très grosse transformation mais on est sous pression depuis une dizaine d'années et le statu quo n'était plus tenable", a justifié à l'AFP la directrice générale Pascale d'Arbois, rappelant que l'Afpa a cumulé 725 millions de pertes de 2012 à 2016.