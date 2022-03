De nouvelles formations aux métiers de l'aéronautique pour aider la filière à redécoller dans l'Indre

Un tiers-lieu de compétences vient d'être créé à l'aéroport de Châteauroux-Déols pour former les jeunes et les demandeurs d'emploi aux métiers de l'aéronautique. 7 formations sont proposées pour répondre aux besoins des entreprises de l'Indre, qui peinent à recruter.

Après la crise sanitaire, l'activité aéronautique reprend son envol. Elle devrait retrouver sa vitesse de croisière à partir de 2024. Mais la région Centre-Val de Loire ne veut pas perdre de temps et faire redécoller le secteur dès aujourd'hui dans l'Indre. Problème : la centaine d'entreprises que compte le département peinent à recruter.

En cause, le manque de compétences et de formations spécialisées. D'où la création d'un tiers-lieu de compétences à l'aéroport de Châteauroux-Déols. Financé à hauteur de 500.000 euros par la région, il est destiné à la formation des métiers de l'aéronautique et réunit différents acteurs locaux, notamment des entreprises locales, des organismes de formation, le Conseil départemental et la ville de Châteauroux. Avec ce tiers-lieu de compétences, ils veulent former pour répondre aux besoins des entreprises indriennes.

Former les jeunes et les demandeurs d'emploi

À cause du manque de main-d'oeuvre qualifiée, les entreprises du secteur aéronautique n'arrivent pas à recruter. "On manque de pratiquement toutes les compétences, que ce soit des chaudronniers, des peintres, des électriciens ou des mécaniciens, et on a besoin de ces personnes", explique Pierrick James, vice-président du tiers-lieu de compétences.

D'où l'idée de former directement dans l'Indre, à la fois des jeunes et des demandeurs d'emploi. En tout, sept formations sont mises en place. "On a notamment des bacs pros aéronautique et une école d'ingénieurs, ça va des lycéens aux étudiants, on a aussi des formations en peinture aéronautique et en soudure", précise Yannick Loiseau, responsable du Greta Berry, un organisme de formation professionnelle.

Des métiers qui embauchent

Mais encore faut-il réussir à attirer vers ces formations. Pour convaincre, Pierrick James a plusieurs arguments : ces métiers embauchent et ont de l'avenir. "Ces métiers seront présents dans le temps, on ne va pas arrêter de voler, il y aura toujours des avions et des besoins pour les maintenir en bon état, assure le vice-président du tiers-lieu de compétences. Ce sont aussi des métiers qui paient assez correctement".

En France, 10.000 à 15.000 postes sont à pourvoir dans l'aéronautique en 2022. "Des postes qui sont bien payés car qualifiés, les salaires peuvent grimper jusqu'à 3.000 euros par mois", conclut Pierrick James.