Forsee Power veut créer une centaine d'emplois d'ici fin 2021 à Chasseneuil-du-Poitou

"Quand on s'est installés à Chasseneuil-du-Poitou en août 2018, on avait 80 employés, aujourd'hui ils sont près de 200 et l'objectif de recrutement c'est d'en avoir 300 d'ici la fin de l'année prochaine." Une centaine d'emplois supplémentaires d'ici fin 2021 donc explique Sophie Tricaud, la directrice de communication de Forsee Power. L'entreprise est spécialisée dans les batteries électriques pour gros véhicules, les bus surtout mais aussi des trains comme les RER ou des engins industriels comme des grues. Elle fournit par exemple le constructeur deux-sévrien Heuliez bus et Alstom pour équiper les bus des villes de Paris ou La Rochelle.

Basée à Paris, Forsee Power a aussi des usines en Pologne mais en Chine mais le plus gros site de production est bien celui de la Vienne. Dès le début, le site de Chasseneuil-du-Poitou était prévu pour s'agrandir."On avait une vision à long terme, affirme Sophie Tricaud,on a installé des lignes pour avoir une capacité de production de 2150 batteries de bus ou équivalent par an, cette année on va en fabriquer 400 donc on peut s'agrandir et à Chasseneuil, on a aussi la réserve foncière pour le faire." Ne manque plus donc que les employés qui seront formés par Forsee Power au nouveau métier des batteries électriques.

Une levée de fonds de 30 millions d'euros

Forsee Power a même profité du confinement pour finaliser une levée de fonds à hauteur de 30 millions d'euros. "Une marque de confiance" se réjouit Sophie Tricaud. Il faut dire que le secteur est porteur, l'année dernière par exemple le nombre de bus électriques en circulation en Europe a augmenté de 40%. La mobilité douce se développe avec les réflexions sur le changement climatique et la préservation de l'environnement."Cette expansion des bus électriques va aussi permettre de développer encore plus l'électromobilité pour les véhicules industriels, assure Sophie Tricaud, on est seulement au début de l'aventure de l'électromobilité lourde."