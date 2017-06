Forte augmentation de l'emploi intérimaire en Bourgogne-Franche-Comté en mai

L'emploi intérimaire a enregistré une forte croissance en mai. + 11.2% par rapport à mai 2016. La plupart des activités sont en croissance mais dans c'est dans celles liées aux transports que la reprise est la plus importante.

Le dernier relevé effectué par Prism'emploi, le baromètre des professionnels du recrutement et de l'intérim, montre que l’évolution de l’emploi intérimaire reste orientée à la hausse en mai. Une progression de +6,3 % mais qui intervient après une précédente de +8,2 % en avril. Ce léger ralentissement doit être interprété avec prudence, l’activité du mois de mai étant traditionnellement perturbée par les ponts et les jours fériés.

Tous les secteurs sont en croissance avec des tendances comprises entre +2,5 % (commerce) et +15 % (transports). Les services, l’industrie et le BTP progressent respectivement de +2,6 %, +5,9 % et +7,1 %.

Agence Interim © Maxppp - Lionel VADAM

Le développement de l’emploi intérimaire est toujours porté par les métiers les plus qualifiés :

• +7,6 % chez les cadres et professions intermédiaires ;

• +7,5 % chez les ouvriers qualifiés.

La plupart des secteurs en croissance

Les transports (+39,6 %), les services (+18,7 %), l’industrie (+9,3 %) et le commerce (+2,3 %) voient leurs effectifs intérimaires augmenter. En revanche, ils reculent dans le BTP (-0,3 %).

Quelles régions concernées ?

Toutes les régions sont orientées à la hausse. Trois d’entre elles se distinguent par leur dynamisme avec une croissance à deux chiffres : la Bretagne (+11,9 %), l’Auvergne-Rhône-Alpes (+11,3 %) et la Bourgogne-Franche-Comté (+11,2 %).

Evolution des effectifs intérimaires par grand secteur d’activité

Répartition des effectifs intérimaires - Prism'Emploi