Forte augmentation du chômage en Mayenne au mois de mars

Les chiffres du chômage sont tombés ce mercredi pour notre département et ils ne sont pas bons.

Selon Pôle Emploi, le nombre de personnes sans aucune activité (catégorie A) augmente fortement en mars en Mayenne avec une hausse de 1,9% soit 10650 chômeurs, 200 de plus qu'en février. Dans la région Pays de la Loire, il s'agit-là de l'un des plus mauvais chiffres enregistrés. Sur trois mois, la tendance n'est pas non plus satisfaisante avec une hausse de 1,1%. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi toutes catégories confondues s'établit à 20.250 en mars.

En France, après une légère baisse en février, le chômage a fortement augmenté en mars (+43.700, +1,3%), atteignant 3,51 millions de personnes en métropole, a annoncé le ministère du Travail, un coup dur pour la fin du quinquennat de François Hollande axé sur la lutte contre le chômage. C'est la plus forte hausse depuis janvier 2013. Elle vient assombrir la tendance sur les trois premiers mois de l'année (+41.000 chômeurs depuis janvier).