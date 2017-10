Forte baisse du chômage au mois de septembre 2017 en Indre-et-Loire comme au niveau national

En septembre 2017, le nombre de demandeurs d'emplois sans aucune activité a reculé d'1,8% au niveau national, et de 2,1% en Indre-et-Loire. En un an, le chômage a proportionnellement reculé quatre fois plus vite en Touraine que sur l'ensemble de la France.

Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a fortement baissé au mois de septembre 2017, aussi bien au niveau national qu'en Indre-et-Loire.

Sur l'ensemble de la France, après deux mois de hausse, on enregistre un recul d'1,8% en un mois, et de 0,5% sur un an. Il reste tout de même plus de 3,48 millions de demandeurs d'emplois sans aucune activité : C'est 64 800 de moins qu'en septembre 2016

En Indre-et-Loire, la baisse est nettement plus forte : -2,1% sur un mois, et -1,9% depuis septembre 2016. En Touraine, il y a maintenant 29 280 demandeurs d'emploi sans aucune activité. Toutes catégories confondues, on arrive à 52 200 personnes inscrites à Pole Emploi en Indre-et-Loire.