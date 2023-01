Forte baisse du chômage dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées

Le chômage baisse de 10 % en seulement un an dans les Pyrénées-Atlantiques, ce qui correspond à la tendance régionale. Le taux de chômage diminue davantage qu'au niveau national, avec une baisse de 9,3% sur la même période. Dans les Hautes-Pyrénées, cette baisse est moins marquée avec 8,6 % de chômeurs en moins en un an.

Deux secteurs clés : l'aéronautique et l'hôtellerie-restauration

Dans les Pyrénées-Atlantiques, la situation reste meilleure dans le reste de la France, avec un taux de chômage de 5,8% dans le département, un point et demi en dessous de la moyenne nationale. Le chômage est par exemple très bas à Oloron avec seulement 5 % de taux de chômage.

Selon Pôle emploi, ces bons résultats s'expliquent par la bonne dynamique de deux secteurs clés dans le 64 : l'aéronautique et l'hôtellerie-restauration. Ces deux secteurs ont rattrapé le niveau d'avant la crise du Covid. 50.000 offres d'emploi étaient disponibles en 2022 dans les Pyrénées-Atlantiques, tous secteurs confondus, soit une augmentation de 66 % par rapport à 2019.

Une baisse marquée du chômage de longue durée

Chez Pôle emploi, on se réjouit du retour de la neige ces derniers jours et donc des emplois saisonniers dans les stations de ski. Pôle Emploi se félicite aussi de la baisse du chômage de longue durée (-12% en un an), cela concerne les chômeurs cumulant plus d'une année sans activité.