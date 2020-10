Forte baisse du chômage en Limousin au troisième trimestre, après la très forte hausse du printemps

C'est l'effet de "l'après-confinement". Le nombre de chômeurs a fortement baissé de 11,5% au troisième trimestre en France (pour les chômeurs de Catégorie A). Une tendance également constatée en Nouvelle Aquitaine (-13,3%) et dans les trois départements du Limousin.

C'est l'effet de "l'après-confinement". Alors que le printemps et la première vague de l'épidémie de coronavirus avait fait flamber le nombre de demandeurs d'emploi, celui-ci a fortement baissé de 11,5% au troisième trimestre en France (pour les chômeurs de Catégorie A, ceux qui n'ont eu aucune activité, pas même partielle). Une tendance également constatée en Nouvelle Aquitaine (-13,3%) et dans les trois départements du Limousin.

- 12% en Corrèze

Ainsi, en Corrèze, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 10 280. Ce nombre baisse de 12 % sur un trimestre (soit – 1 400 personnes) et progresse de 8,1 % sur un an.

- 9,8% en Haute-Vienne

Pour ce qui est de la Haute-Vienne, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 17 280. Ce nombre baisse de 9,8 % sur un trimestre (soit – 1 880 personnes) et progresse de 8,4 % sur un an.

- 11,2% en Creuse

Enfin dans la Creuse, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 4 990. Ce nombre baisse de 11,2 % sur un trimestre (soit – 630 personnes) et reste très contenu sur une année car il ne progresse "que" de 2% sur un an.