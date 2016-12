Forte baisse du chômage en Mayenne

Au mois de novembre, le nombre de demandeurs d'emplois est en net recul dans la catégorie A, celle des personnes sans aucune activité.

C'est une bonne nouvelle pour terminer l'année ! Le chômage baisse et notre département s'illustre en faisant partie des bons élèves, en Pays de la Loire et même au niveau national. Sur un mois, par rapport à octobre, la baisse est de - 3,6%. Près de 400 personnes ont ainsi retrouvé du travail, le nombre d'inscrits à Pôle Emploi sans activité est de 10.340, à ce jour, une majorité d'hommes âgés entre 25 et 49 ans.

Sur 3 mois, c'est également un fort recul qui est constaté : - 6,6%. Et sur une année, à partir donc de novembre 2015, la Mayenne connait une baisse de plus de 7% en catégorie A. Si on prend en compte les autres catégories, B et C, celles des personnes ayant exercé une petite activité, le nombre total de demandeurs d'emplois, chez nous, est de 20.300. Là aussi, on constate un léger recul sur plusieurs mois.

Sur l'ensemble de la France, le chômage baisse pour le 3ème mois d'affilée, un résultat inédit depuis le début de la crise en 2008. Le Président François Hollande y voit une satisfaction même "si rien n'est joué" a-t-il expliqué.

Le détail de ces informations est à retrouver sur le site de l'Observatoire Régional de l'Emploi en cliquant ici.