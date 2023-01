Forte baisse du chômage en Pays de la Loire

L'année 2022 restera une bonne année sur le front de la lutte contre le chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (sans aucune activité) a reculé de 11,7% dans la région Pays de la Loire, contre 9,4% au niveau national. Il y avait au 31 décembre, 131.360 personnes inscrites à Pole emploi dans la région, soit 17.440 de moins qu'un an auparavant. Ces chiffres ont été publiés ce mercredi par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Parmi les cinq départements de la région, c'est la Loire-Atlantique qui affiche le plus fort recul du chômage de catégorie A sur un an : - 13,6% et -7,9% sur le dernier trimestre (-3,8% au niveau national). La Vendée n'est pas en reste, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 8% au quatrième trimestre 2022 et de 10,5% en un an.

Au dernier trimestre 2022, le nombre de chômeurs de moins de 25 ans diminue plus fortement dans la région que dans la reste de la France métropolitaine. Même chose pour les demandeurs d'emploi de longue durée.