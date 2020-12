Forte demande pour les masques inclusifs transparents d'une petite société alsacienne

Solutions Surdité société basée à Seppois le Bas (Haut-Rhin) a créé et commercialise des masques transparents pour la lecture labiale. La demande est forte et l’entreprise vient de signer des marchés avec de grands groupes.

Solutions Surdité, société basée à Seppois-le-Bas dans le sud de l'Alsace, commercialise des masques transparents pour la lecture labiale. La société a créé au début du premier confinement un duo de masques "humanisants " pour favoriser la communication des personnes sourdes et malentendantes. Sa gamme baptisée « You and me » comprend deux masques. L’un avec une fente transparente, l’autre destiné à la personne qui souffre de déficience , masque sur lequel est brodé « je lis sur les lèvres »

Une inscription indispensable pour signaler son handicap qui est invisible explique Laure Francesconi-Houche, la créatrice de cette société . Son entreprise a enregistrée d' importantes commandes de la part de grandes entreprises comme la SNCF, Total ou encore Novartis à Bâle. Plus récemment c’est le canton de Vaud en Suisse qui a passé commande pour équiper ses écoles.

La production, au début artisanale dans un petit atelier de confection du secteur, est désormais confiée à la Manufacture textile des Vosges qui produit plus de 15 000 paires de masques par semaine.

Contact : solution-surdite.com