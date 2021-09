Forte hausse des prix de l'immobilier en Alsace en 2021

Est-ce un effet de la crise sanitaire ? Les prix de l'immobilier ont fortement augmenté en Alsace, + 6% comparé à 2021, constatent les deux Chambres des notaires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Et les particuliers cherchent des logements plus grands avec un espace extérieur.