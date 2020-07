Forte hausse du chômage en Drôme et en Ardèche au second trimestre 2020

On s'y attendait mais les chiffres sont spectaculaires : le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans aucune activité) a augmenté de 23,4% en Ardèche et de 23,1% dans la Drôme par rapport au premier trimestre 2020.

Cela représente 4.150 chômeurs supplémentaires en Ardèche, 6680 dans la Drôme sur le second trimestre, au plus fort de la crise du coronavirus. La hausse sur un an est de 20,6 % dans la Drôme et de 24,1 % en Ardèche.

Au niveau régional (Auvergne-Rhône-Alpes), la hausse est de 26,4 % sur un trimestre, de 25,6% sur un an.

10.830 chômeurs supplémentaires dans la Drôme et en Ardèche

Après une année 2019 en baisse, c'est une augmentation spectaculaire liée à la crise du coronavirus, au confinement et à l'arrêt de l'activité sur ces mois d'avril, mai et juin 2020.

Les jeunes, moins touchés par la pandémie, sont en revanche en première ligne de cette crise économique. Cela se confirme dans nos deux départements, le chômage des 18/25 ans a explosé : + 34,4% sur un trimestre, 33,9 % en Ardèche. Les jeunes sont particulièrement employés par les entreprises comme les restaurants, les commerces ou les centres de loisirs qui avaient dû fermer pendant le confinement.

La Drôme compte 35.540 demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A ; ils sont 21.850 en Ardèche.