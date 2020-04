Forte hausse du nombre de demandeurs d'emploi en Limousin au 1er trimestre

L'augmentation n'est pas très spectaculaire sur le trimestre avec tout de même + 0,7 % sur le plan national en catégorie A, totalement sans emploi. Mais si l'on regarde le nombre de demandeurs d'emploi qui se sont inscrits en mars, l'impact du confinement et des difficultés économiques qu'il a engendrées saute aux yeux : + 7,1 %. Ce qui porte le nombre total de chômeurs à 3.576 millions, soit 246 000 de plus sur un mois. c'est la plus forte hausse depuis 1996. Cette tendance touche tous les âges, mais plus encore les jeunes.

La Creuse en baisse

En Limousin seuls deux de nos départements suivent cette même tendance à la hausse sur le trimestre. Il s'agit de la Corrèze avec 60 chômeurs de plus en trois mois soit une hausse de 0,6 % en catégorie A. C'est pire en Haute-Vienne avec 200 personnes inscrites en plus soit 1,6% d'augmentation. Dans cette catégorie A la Creuse s'en sort nettement mieux avec une baisse de 1,9 %, à savoir 90 chômeurs de moins dans cette catégorie. Mais les trois départements se suivent en ce qui concerne l'augmentation du nombre de chômeurs en catégorie B, ceux qui conservent une activité. Leur nombre est en forte hausse sur le trimestre de 5,1 % en Corrèze, 6,5 % en Haute-Vienne et 6,8 % en Creuse.