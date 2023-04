Forte mobilisation dans la Manche pour cette 11e journée contre la réforme des retraites

Evidemment il y a moins de monde qu'au tout début de la révolte contre le texte de loi réformant la retraite. Mais entre temps, presque trois mois de luttes sont passés, le texte a été adopté par 49.3 et la grève coûte cher. Pour autant, ils étaient encore plusieurs milliers dans les rues manchoises.

C'est à Cherbourg que les manifestants ont répondu le plus nombreux à l'appel des syndicats. D'après le comptage réalisé par France Bleu Cotentin, 7000 personnes ont battu le pavé dans l'après-midi depuis la place Napoléon. A Saint-Lô, on a compté 800 personnes. Les manifestants étaient environ 700 à Granville et Coutances, tandis qu'une centaine d'opposants à la réforme étaient eux réunis à Carentan. Des chiffres en baisse par rapport aux précédents rassemblements mais qui restent élevés étant donnée la durée du conflit social.

Blocages de la circulation

Au delà des manifestations, plusieurs actions de blocage ont eu lieu dans la journée, notamment ce matin en différents points stratégiques du coeur de Cherbourg-en-Cotentin. Dès 6 heures du matin, les syndicats ont pris notamment position au centre du carrefour de la gare ainsi que de part et d'autre du pont-tournant, bloquant les deux points de passage permettant de passer de l'Est à l'Ouest de la ville, et entrainant d'importants bouchons et ralentissements sur les itinéraires de délestage mis en place par les forces de l'ordre.

Aucune voiture ne passait ce jeudi matin au carrefour de la gare à Cherbourg, tenu par les syndicats © Radio France - Benoît Martin

Journée de mobilisation au Mont Saint-Michel

Les manifestants n'en ont pas fini avec les mobilisations pour cette semaine puisque dès ce vendredi matin, ils se sont donnés rendez-vous au Mont Saint-Michel pour une blocage "symbolique" de l'accès à la Merveille à partir de 8H30 ou 9 heures. Plusieurs convois en covoiturage doivent converger vers le site.