Forte progression du chômage de 1,1% en PACA en juillet

Selon Pole Emploi, le chômage a progressé de 1,1 % en juillet en Provence-Alpes-Côte d'Azur et de 1,6% sur trois mois. Les jeunes de moins de 25 ans sont les plus concernés par cette hausse. 328 640 personnes sont sans emploi en PACA.

Fin juillet 2017, en Paca, le nombre de demandeurs d’emploi (catégorie A) s'établit à 328.670. Ce nombre augmente de 1,6% sur trois mois (soit +5 300 personnes). Il progresse de 1,1 % sur un mois et de 1,6 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre augmente de 1,3% sur trois mois (+1,0 % sur un mois et +0,1 % sur un an).

Hausse dans tous les départements de la région PACA

Tous les départements sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence (+3,2 %), les Hautes-Alpes (+2,7 %), les Alpes-Maritimes (+1,3 %), les Bouches-du-Rhône (+1,8 %), le Var (+0,7 %) et le Vaucluse (+2,7 %). Les évolutions sur un mois se situent entre +0,5 % et +2,1 % : Alpes-de-Haute-Provence (+1,6 %), Hautes-Alpes (+2,1 %), Alpes-Maritimes (+1,3 %), Bouches-du-Rhône (+1 %), Var (+0,5 %) et Vaucluse (+1,7 %). Dans la métropole Aix-Marseille-Provence, le nombre de demandeurs d'emploi en juillet progresse de +1 %.

+2,7 % pour les moins de 25 ans sur trois mois

Sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente en Paca de 2,7 % pour les moins de 25 ans (+3,0 % sur un mois et –1,2 %sur un an), de 1,4 % pour ceux âgés de 25 à 49ans (+0,9 % sur un mois et +0,6 % sur un an) et de 1,6 % pour ceux âgés de 50ans ou plus (+0,6 %sur un mois et +5,2 % sur un an).