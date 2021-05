Fortes tensions entre les salariés d'Arc-en-Ciel de Truyes et les parents des résidents

Le ton monte entre les salariés de l'association Arc-en-Ciel de Truyes et les parents. Alors que certains employés de la structure, qui accueille 57 adultes polyhandicapés, sont en grève depuis le début de la semaine, des pères et de mères de résidents sont venus soutenir la direction.

Les échanges ont tourné à la confrontation verbale, ce samedi 8 mai, entre les grévistes de l'association Arc-en-Ciel de Truyes et les parents. Une petite dizaine de pères et de mères se sont rendus sur le piquet de grève tenu par le syndicat Sud pour soutenir la direction face aux employés mécontents.

Pour comprendre la genèse du conflit, il faut remonter à lundi. Lors d'une assemblée générale, la moitié des 60 salariés de la structure qui accueille 57 adultes polyhandicapés décide d'entamer une grève pour protester contre "un climat délétère" depuis que l'établissement est passé en 2019 aux mains de la fondation Perce-Neige.

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la mise à pied d'un employé soupçonné de trafic de stupéfiants au sein de l'établissement. Convoqué par la direction, il aurait aussi dénoncer plusieurs de ses collègues. Les grévistes regrettent que la hiérarchie n'ait pas attendu les conclusions de l'enquête pénale et parlent de "propos sans preuve".

Ayant vent de ce qu'il se passe depuis une semaine dans les locaux d'Arc-en-Ciel, une dizaine de parents s'en sont mêlés et sont venus s'expliquer directement avec les grévistes. Dans un face-à-face très tendu, l'un d'eux, Mathieu n'a pas mangé ses mots. "Nous vous donnons la responsabilité de nos enfants, ils sont vulnérables et on ne peut pas accepter qu'il y ait une suspicion de consommation et de trafic de stupéfiants dans l'établissement. Même si ce n'est qu'une suspicion, nous soutenons la décision de la direction." Et il n'a pas manqué de dire qu'il trouvait la grève des salariés "déplacée vu le contexte", quelques soient les revendications.

Une autre maman, Nicole, s'est elle aussi exprimée face aux grévistes. "Quand on est parent d'un enfant handicapé, on n'a pas le choix des établissements. On fait avec ce qu'il y a et on se fait tout petit pour ne pas perdre cette place. On est dans une culture de silence et on n'ose pas dire les choses qui ne vont pas : le trafic de stupéfiants, les maltraitances... Ça doit cesser. Et comme la nouvelle direction donne un coup de pied dans la fourmilière, ça ne vous plait pas !"

Les salariés grévistes vont stopper leur mouvement ce dimanche mais le reprennent lundi. © Corbis - Adrien Bossard

Le syndicat Sud, de son côté, campe sur ses positions. "On est passé d'une association familiale à un climat de défiance en très peu de temps, explique Karen Boulay, délégué syndicale. Que l'on se saisisse du problème de stupéfiants, très bien. Mais déjà qu'on attende les résultats de l'enquête. Et qu'on arrête d'accuser des collègues en plein service. Ce ne sont pas des manières de faire. Et pendant ce temps, on ne parle pas des tentatives d'intimidations de la part de la direction, les pressions subies au quotidien, les changements de poste et de tâche du jour au lendemain."

Le directeur Jean-Pierre Baudier ne se reconnait pas dans ce que les grévistes dénoncent. Pour le trafic de stupéfiants présumé, il a alerté sa tutelle directe, la gendarmerie et le parquet. Et il assume ses décisions. "Ce sont des faits graves, on ne règle plus ça l'ancienne, c'est fini. Nous avons des comptes à rendre vis-à-vis des parents."