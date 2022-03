Forum des jobs d'été à Tours : 33 entreprises recrutent

Envie de travailler cet été pour mettre de l'argent de côté ? Le Forum des jobs d'été de Tours propose ce mercredi aux étudiants de rencontrer des professionnels qui recrutent. Des job-dating, entretiens de quelques minutes, sont organisés pour échanger sur leurs disponibilités et leurs compétences. Il faut venir avec plusieurs CV !

Une centaine d'offres au Zoo de Beauval

Tom, 23 ans est étudiant à l'école d'ingénieurs Polytech, à Tours. Il déambule entre les stands : "je n'ai pas encore spécialement d'idées. Je sais que travailler à l'extérieur, en tout cas dans un endroit où il y a du monde, c'est quelque chose qui m'intéresse plus."

Il commence par le stand du Zoo de Beauval, où il avait déjà postulé il y a deux mois. "Clairement ce sera le job idéal !". Ambroisine, assistante recrutement, récupère son CV. "Pour l'été, on recherche essentiellement des contrats à temps complet, en restauration, côté parc."

Si vous vous sentez à l'aise à être face à des visiteurs, pour prendre les commandes et faire l'encaissement, ça peut être un poste intéressant.

Chaque été, le Zoo de Beauval recrute une centaine d'étudiants. "On a énormément de postes à pourvoir, que ce soit côté hôtellerie ou côté parc. On a 540 permanents à l'année, et l'été on double nos effectifs. On peut monter jusqu'à 1000 saisonniers", poursuit Ambroisine. Situé à Saint-Aignan-sur-Cher, le Zoo Parc de Beauval propose des logements en colocation pour ses saisonniers, entre 100 et 200 euros par mois.

Des postes dans l'animation, le service à la personne, les vacances adaptées, le secteur tertiaire…

Elise,18 ans, se voit plutôt dans l'animation. "J'ai mon BAFA, et travailler avec des enfants, c'est quelque chose qui me plait. J'ai déjà fait de l'accueil de loisirs, donc cette année, j'aimerais bien tester les colos."

Autant faire quelque chose qui me plait en travaillant

Cette étudiante en sociologie veut économiser de l'argent, pour pouvoir rapidement déménager dans son propre appartement. Ses amis Florian et Noémie, financent eux leurs études avec leur job d'été.

130 postes de chargés d'assistance chez Covéa.

Il y a un peu moins de monde au stand Covea, société de groupe d'assurance. Pourtant, l'entreprise recherche 130 chargés d'assistance pour cet été, explique Léa Boutigny, chargée de recrutement. "Concrètement, les chargés d'assistance réceptionnent des appels de sociétaires en panne avec leur voiture ou qui ont eu un accident . Leur rôle va être d'analyser la situation, de vérifier les garanties contractuelles, de contacter un dépanneur ou d'organiser un rapatriement." Les contrats durent trois mois, donc ils s'adressent aussi bien aux étudiants qu'aux demandeurs d'emplois.

Les entreprises d'intérim, Adecco, Adwork's ou Staffmatch recherche également des profils, dès maintenant.