Forum des métiers au féminin à Dijon : Ça bouge, mais les stéréotypes résistent

Le Carrefour des métiers au féminin c'est donc parti depuis lundi, et pour toute la semaine en Côte-d'Or ! Une 24e édition pour permettre aux jeunes femmes de s'informer sur les métiers que l'on dit ou que l'on croit encore réservés aux hommes. Car les stéréotypes ont la peau dure chez nous, comme partout en France.

Long de faire bouger les mentalités

"Il y a des biais stéréotypés qui interviennent" dès la phase de recrutement, confirme Pauline Lalle, chargée de mission à l'association FETE (Femme, Egalité, Emploi) à Dijon, organisatrice du forum. Cela peut générer de "gros freins à l'inclusion des femmes dans des secteurs très masculinisés. L'informatique, le BTP, l'agriculture, sont des bastions encore très masculinisés. Quand des métiers sont identifiés comme masculins depuis très longtemps, c'est long de faire bouger les mentalités."

Concrètement, on pense encore aujourd'hui que certaines compétence, physiques en particulier, sont davantage attribuables aux hommes. _"Il y a en effet des représentations encore très ancrées, des pratiques, on va penser que certaines compétences sont dites féminines, d'autres masculines, que des hommes seraient plus recommandables pour un poste physique ou très technique. On n'imagine pas, on n'envisage même pas les femmes pour certains postes, dès le départ.", c_onfie Pauline Lalle.

Les choses bougent... doucement

En regardant le verre à moitié plein, Pauline Lalle constate tout de même des évolutions positives. "On voit que ça bouge, il y a du mieux, il faut être optimiste. Autant au niveau des chiffres que des intervenantes qui nous font des retours. Les jeunes femmes se projettent plus, elles osent plus, ont plus confiance en elle. mais il y a encore une marge de progression importante."

D'ici la fin de la semaine, les internautes branchés au réseau Instagram pourront donc découvrir des parcours de femmes dans des secteurs identifiés comme plutôt masculins : rencontres sur le BTP et l'artisanat, sur l'industrie avec une électro mécanicienne, ou encore une geo-détectrice de réseaux électriques.