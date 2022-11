Fos-sur-Mer : ArcelorMittal stoppe temporairement un de ses fourneaux, 60% des salariés seraient impactés

Le deuxième sidérurgiste mondial ArcelorMittal a décidé, ce jeudi, de mettre à l'arrêt temporairement un des deux hauts-fourneaux de son site de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. Il l'explique par le "fait du ralentissement de la demande d'acier et de l'impact des prix de l'énergie", annonce le groupe. "Dès que les conditions de marché le permettront, nous relancerons une marche à deux hauts-fourneaux à Fos", indique Bruno Ribo, directeur d'ArcelorMittal Méditerranée, cité dans le communiqué. En conséquence, le site va ralentir son activité d'ici la fin du mois pour "adopter une marche à un haut-fourneau au lieu de deux", explique-t-il.

Près de deux salariés sur trois pourraient être en chômage partiel

Cette mesure est unanimement dénoncée par les syndicats du site. "Oui il y a une baisse de commandes, mais c'est un mode de gestion qui fait qu'on refuse des commandes, parce qu'elles ne sont pas jugées rentables, donc voilà, la direction préfère recourir au chômage partiel et à l'argent public", s'insurge Sandy Poletto, délégué syndical CGT chez ArcelorMittal. Les syndicats ont tous voté contre le ralentissement de l'activité sur le site de Fos-sur-Mer qui pourrait se traduire par une baisse de salaire de l'ordre de 20% pour certains salariés, "à hauteur d'un jour par semaine maximum", précise le groupe.

Après avoir engrangé des milliards, le groupe va utiliser de l'argent public pour faire des économies - Sandy Poletto, délégué syndical CGT chez ArcelorMittal

Selon nos informations, ArcelorMittal va travailler avec les syndicats pour déterminer le nombre de postes touchés et essayer répartir ce chômage partiel sur le plus de salariés possibles. 60% des 2.500 employés pourraient être concernés. Sandy Poletto rappelle certains chiffres : "En 2021, ArcelorMittal a généré 14 milliards d'euros de bénéfices et huit milliards sur le premier semestre de 2022. Aujourd'hui, on voit se profiler un bas de cycle. Et donc après avoir engrangé des milliards, le groupe va utiliser de l'argent public pour faire des économies." Dans son communiqué, le groupe fait valoir la baisse de prévisions de commandes pour la fin 2022 et le début 2023.