Fougères : cette école forme en alternance de futurs opticiens

Plusieurs formations sont dispensées au sein de la Faculté des métiers créée par la CCI d'Ille-et-Vilaine sur la zone de la grande-marche à Javené aux portes de Fougères. Il s'agit notamment des métiers de l'horlogerie, d'audio-prothésistes, de concepteurs-vendeurs de cuisine, de technicien SPA et bien-être et donc de l'optique avec des promotions de 18 à 24 jeunes. L'école est forte de 30 ans d'expérience. Le recrutement se fait au niveau du BAC. "Techniquement parlant, on utilise la plateforme nationale Parcoursup et on a aussi des candidatures spontanées sur notre site internet" explique Cédric Garros, responsable de l'école d'optique "Il n'y a pas vraiment de bac prédominant bien que ce soit une formation plutôt scientifique. On est ouvert notamment au bac pro optique-lunetterie. Ce qui est important dans le dossier du jeune, c'est qu'on ressente une capacité au travail personnel". Un entretien est également prévu avec le candidat.

La carte de l'alternance

La scolarité dure deux ans pour l'obtention d'un BTS. Les étudiants suivent leur formation en alternance. Chaque promo compte entre 18 et 24 jeunes venus essentiellement du grand ouest. Faustine est âgée de 19 ans. Elle est originaire de Baud dans le Morbihan et partage son temps entre Fougères et un travail de vendeuse chez un opticien à Lanester "je travaille près de chez moi. Cela permet d'être en contact avec la clientèle et d'appliquer sur le terrain tout ce qu'on apprend à l'école". La formation peut se prolonger par une année de spécialisation "j'hésite encore, soit à entrer sur le marché du travail, soit à faire une licence en optométrie" précise Laura, qui est originaire de Fougères. "A Fougères, on dispense aussi cette licence, ça peut être pratique".

Un emploi assuré

Avec le diplôme de l'école d'optique de Fougères en poche, l'étudiant est assuré de trouver du travail. "Actuellement le marché de l'emploi est porteur, les opticiens sont plutôt dans une situation où ils ont du mal à recruter des opticiens diplômés" reconnait Cédric Garros. Actuellement, 80% des étudiants poursuivent leurs études après le BTS. Avec le salaire lié à l'alternance et des aides pour le logement, les repas ou le permis de conduire, la formation à l'école d'optique de Fougères est très abordable pour le jeune et ses parents.

Une matinée portes ouvertes se déroule samedi 10 décembre 2022 de 9h à 13 h ;

