Fougères : Le groupe JB Martin en liquidation judiciaire

Le groupe JB Martin a connu de grosses difficultés ces dernières années. les salariés et syndicats manifestaient déjà en 2009 à Fougères

C'est le dernier fleuron de la chaussure à Fougères qui met la clé sous la porte. Le groupe JB Martin connaissait depuis plusieurs années des difficultés financières. Le groupe avait été placé en redressement judiciaire puis avait trouvé repreneur en 2017 mais l'entreprise n'a jamais vraiment réussi à se remettre à flots et c'est donc aujourd'hui la liquidation du groupe avec ses deux filiales : JB Martin qui est dédié à la fabrication des chaussures et JB Martin Diffusion qui s'occupe de la vente et du réseau de magasins.

L'entreprise aurait eu 100 ans en 2021

Autour de 120 salariés sont directement touchés dont 45 à Fougères. Ils attendent maintenant de connaitre leurs conditions de départs, tout en espérant une éventuelle reprise. Le groupe JB Martin aurait du fêter son centenaire l'an prochain.