Fougères : le groupe Royer, spécialiste de la chaussure, va supprimer au moins 200 emplois

A Fougères (Ille-et-Vilaine), un plan social important se prépare au groupe Royer spécialisé dans le négoce de la chaussure et l'un des principaux acteurs européens. Plus de 200 emplois devraient être supprimés. Un comité social et économique, un CSE, se déroule ce mercredi matin 16 septembre.

A Fougères (Ille-et-Vilaine), le groupe Royer est pleine restructuration. Ce mercredi matin 16 septembre, un comité social et économique, un CSE, se réunit au siège fougerais de l'entreprise spécialisée dans le négoce de la chaussure. C'est l'un des principaux acteurs sur le marché européen Plus de 200 emplois sont menacés sur les 500 que compte le groupe Royer en France. Les 5 sites sont concernés dont la maison mère située sur la zone de l'Aumaillerie à Fougères où travaillent 250 personnes.

La perte d'un gros contrat

Deux raisons expliquent cette restructuration. D'abord, le groupe Royer perd son contrat avec le fabricant américain de chaussures sportives New Balance dont Il assurait la gestion et la distribution en France, Allemagne et Bénélux. Et puis la crise sanitaire et la fermeture des magasins de chaussures durant le confinement ont déstabilisé le marché.

Première étape

Ce mercredi matin, le plan de restructuration va être détaillé aux élus du personnel réunis à Fougères. C'est la première étape d'un long processus qui va aboutir au PSE le plan de sauvegarde de l'emploi. La CFDT, le seul syndicat présent dans l'entreprise, va essayer de sauver le maximum de postes notamment chez les séniors. Les salariés de plus de 50 ans sont nombreux dans le groupe.