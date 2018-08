Un an après le lancement de la production de lait infantile pour la Chine à Méautis, la chaîne de fabrication est à l'arrêt depuis quelques jours dans l'usine de la coopérative des Maîtres laitiers : la faute à un problème technique.

L'arrêt de la production de briquettes de lait est lié à un défaut détecté récemment sur la chaîne de mise en boîte de lait. Le contrat n'est pas remis en cause mais il va falloir rapidement trouver la cause du défaut constaté.

Selon nos informations, l'ensemble du personnel ainsi que les producteurs laitiers de la coopérative, dont le lait est traité dans l'usine de Méautis, ont été officiellement informés voilà quelques jours de la nécessaire interruption de la chaîne de production de lait à destination de Synutra, le client chinois de la coopérative. Le problème ne serait pas d'ordre sanitaire ou qualitatif, mais d'ordre technique : les briques de lait réagiraient mal aux adjuvants alimentaires présents dans le lait empaqueté. Le client aurait ainsi découvert des dépôts au fond des briques.

Les salariés rapatriés sur le site de Sottevast

Les techniciens de l'usine mais aussi de Tetra Pack, fournisseur des machines d'embouteillage se penchent en ce moment sur le problème avec l'espoir de le régler au plus tôt et de relancer la production pour honorer le contrat chinois, qui, nous dit-on, n'est pas remis en question pour l'instant. En attendant, les salariés employés sur la chaîne défectueuse ont été rapatriés sur le site historique de la coopérative à Sottevast et échappent au chômage technique. Quant au lait récolté auprès des éleveurs, il est utilisé pour les autres productions du groupe.

L'usine de Méautis a coûté 115 millions d'euros à la coopérative. Mise en service l'été dernier, elle devait atteindre une capacité de production de 700 millions de briquette par an pour répondre aux attentes de son unique client chinois sur ce marché.