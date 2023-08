Fournitures scolaires : "15 euros un agenda avec un cheval, c'est non"

Dans l'Hyper U de Romans-sur-Isère, liste de fournitures scolaires à la main, Ophélie hésite. Elle a deux filles, l'une inscrite en septembre à l'école primaire, l'autre au collège ; "comme j'en ai deux, si il y en a une qui a gardé des choses, je les récupère pour l'autre !" Face à Ophélie, dans les rayons, les prix des stylos, crayons, règles et cahiers varient selon les marques. "En plus l'école m'a demandé une marque... je pense que ce n'est pas parce qu'on a la marque du magasin plutôt qu'une autre bien définie qu'on ne peut pas aussi bien apprendre" juge-t-elle. Et hop, quelques économies réalisées.

Sa fille au collège a déjà une idée bien précise de ce qu'elle souhaite pour la rentrée : "-Je veux un agenda un peu spécial avec un cheval -Un agenda avec un cheval à 15 euros, c'est non !" tranche sa mère.

L'UFC Que Choisir a évalué l'augmentation du 'panier' de la rentrée scolaire de cette année à 10% par rapport à 2022 .

Julie est responsable marchandise de l'Hyper U. Elle constate que les clients sont beaucoup plus prudents. "Les gens font plus attention. Par exemple, avant, il changeait facilement le cartable chaque année. Maintenant, ils prolongent sa durée de vie et vont le garder deux ans." Elle ajoute "Le comportement d'achat a changé. Les clients achètent selon les besoins et font beaucoup moins de stock. Et les quinze derniers jours d'août sont ceux où ça bouge le plus, après le versement de l'allocation de rentrée scolaire. C'est vrai qu'on peut aller d'une cinquantaine d'euros de dépenses pour les classes primaires, et monter à 200, 300 euros ensuite, ça peut aller vite !"