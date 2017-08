A Blénod-les-Pont-à-Mousson la mairie offre les fournitures scolaires

La rentrée scolaire approche.. L'approvisionnement de fournitures aussi ! Cette année, selon l'association Famille de France comptez 191,73 euros par tête. A Blénod-lès-Pont-à-Mousson pour décharger ce poids du porte-monnaie, c'est bien simple : c'est la mairie qui approvisionne.

Ramettes de feuilles doubles, petits carreaux ou grands carreaux, pochettes, classeurs et même ciseaux de gaucher ou de droitier... Pour sûr, il y a de quoi s'approvisionner à l'école Louise Michel de Blénod-lès-Pont-à-Mousson ! Toute la semaine, la mairie organise une bourse aux fournitures. Une institution dans cette petite ville aujourd'hui communiste. "On le fait depuis plus de trente ans à Blénod-les-Pont-Mousson. C'est historique, depuis les années 75, 77", se réjouit le maire Bernard Bertelle.

Ca fait plus de 700 élèves entre primaire, maternelle et collège qui sont aidés. Que ce soient les fournitures scolaires ou les allocations de rentrée, ça représente tout de même pour la ville de Blénod-lès-Pont-à-Mousson 74 000 euros"- Bernard Bertelle.

Un budget conséquent, toutefois mis en difficulté aujourd'hui, avec la baisse des dotations de l'Etat. "On espère que cette mesure puisse continuer dans le temps, le plus longtemps possible", souhaite Dominique, père d'une collégienne.

200 euros économisés

Car le coup de pouce aux familles n'est pas négligeable. Si la mairie dépense 42 euros par tête, les économies en supermarché sont bien plus importantes pour Sandrine, maman de quatre enfants. "Ça fait des années et des années que je viens, et ça aide beaucoup, affirme-t-elle. J'économise bien 150 voire 200 euros".

Sandrine qui reçoit également d'une aide de la Caf de 400 euros. "Ca va me permettre de payer les habits, les chaussures et la licence de football de mon fils", détaille t-elle. Comme Sandrine 45 500 foyers de Meurthe-et-Moselle et des Vosges bénéficie des allocations de rentrée cette année.