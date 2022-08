Fournitures scolaires : la facture est salée pour les familles berrichonnes

A l'approche de la rentrée, la course aux fournitures scolaires a commencé. Trois millions de Français reçoivent aujourd'hui l'allocation de rentrée scolaire. L'aide va de 392€ pour les enfants de 6 à 10 ans à 413€ pour les collégiens et 428€ pour les adolescents de 15 à 18 ans. La revalorisation de 4 % votée cet été ne sera versée qu'en septembre. Un coup de pouce insuffisant pour de nombreuses familles berrichonnes dans un contexte d'inflation record.

"On peine à joindre les deux bouts"

Entre les cartables, les agendas et les cahiers, la liste de fournitures à acheter est parfois longue et la facture peut grimper rapidement. A Châteauroux, Stéphanie, une maman de trois enfants, ressort du supermarché le caddie plein à ras bord et le porte-monnaie un peu moins fourni. "C'est beaucoup trop cher ! Avant, on trouvait des cartables à 19,99€, maintenant, il faut compter 34€, c'est rageant pour ce que les enfants vont en faire à l'école", regrette-t-elle.

Même constat pour Marie-Laure, les courses de rentrée coûtent plus cher cette année : "ça a beaucoup augmenté, en moyenne de 30 à 40 centimes par article, c'est excessif". Dans un contexte d'inflation, certaines familles ont un budget serré. Avec trois enfants à charge, David doit faire attention. "C'est très pénible, ça devient très dur, pourtant, je travaille mais on peine à joindre les deux bouts. Ce n'est pas parce qu'on a des aides une fois tous les 36 du mois que ça nous permet de vivre, on survit", s'emporte ce papa.

Les astuces pour faire des économies

Toutes les astuces pour faire des économies sont bonnes à prendre. Chaque parent a la sienne : faire attention aux promos, acheter en gros ou commander sur internet. Emmanuel, lui, préfère recycler les vielles affaires. "On a commencé à faire du tri, tout ce qui n'est pas cassé, on le réutilise, ça évite de racheter", explique ce papa de deux adolescents.

Selon une étude de l'association Famille de France, le coût de la rentrée scolaire s'élève cette année à 208 euros pour un élève de 6ème, soit une hausse de 4,25% par rapport à l'année dernière.