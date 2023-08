Fournitures scolaires : une collecte à Nice pour les enfants démunis

"Ne jetez pas les fournitures scolaires de vos enfants, donnez les" : c'est le message de Tous citoyens à Nice. En lien avec d'autres associations, une collecte est organisée du 14 au 30 août, au local du PCF du port de Nice, ainsi qu' en ligne . L'idée est de fournir un kit de rentrée de base, pour les élèves demandeurs d'asile qui ne bénéficient pas de l'allocation de rentrée du gouvernement. En 2022, 510 kits ont été fournis.

"Sans scolarisation, il n'y a pas d'intégration"

Les demandeurs d'asile ne bénéficient pas de l'allocation rentrée, explique David Nakache, le président de l'association : "Ce sont des enfants étrangers qui arrivent et découvrent l'école française. Sans scolarisation, il n'y a pas d'intégration réussie. Si un enfant arrive sans fourniture, il est pointé du doigt. Pour une question d'égalité sociale, que l'école publique française donne les mêmes chances à tous et soit réellement gratuite, il faut des fournitures scolaires pour tous".

Plus d'un Niçois sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, selon l'association. Dans les grandes villes comme Lille et Marseille, les mairies distribuent elles-mêmes des fournitures scolaires. Selon David Nakache, ce n'est pas le cas dans les Alpes-Maritimes. Il appelle les maires à "penser aux enfants démunis".

Informations pratiques

Cahiers, classeurs, sacs à dos, dictionnaires, compas, trousses ou encore calculettes sont attendus. "On récupère toutes les fournitures scolaires en bon état, il y a aussi une collecte en ligne, avec ça on achète des fournitures au plus bas prix possible", détaille David Nakache. Le dépôt de fourniture sera ouvert dans les locaux du PCF à Nice, 6 rue Balatchano, du 14 au 30 août, l'après-midi.

Retrouvez les informations sur la page Facebook de l'association et sur leur site . Tous Citoyens est joignable au 06.62.26.67.35. L'opération est organisée en lien avec sept associations : ADN, Cent Pour Un 06, Habitat et citoyenneté, Roya citoyenne et Tous citoyens, le Parti Communiste Français 06 et le Réseau Éducation Sans Frontière 06.