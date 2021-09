Foyer de l'enfance à Châteauroux : le président du Conseil départemental répond à la colère des agents

Ils se mobilisent pour dénoncer les conditions d'accueil des mineurs dans leur établissement. Les agents du Foyer de l'enfance Blanche de Fontarce à Châteauroux se sont rassemblés mardi 7 septembre pour exprimer leur colère et leur inquiétude. La structure accueille en ce moment entre 38 et 46 jeunes, alors qu'elle ne dispose que de 36 places. Conséquence : certains jeunes sont plusieurs à dormir dans la même chambre ou dans des pièces qui ne sont pas adaptées.

Selon les agents, cette promiscuité et ces conditions d'hébergement "indignes" provoquent des tensions et de la souffrance chez ces jeunes. Certains éducateurs spécialisés de la structure dénoncent une "maltraitance institutionnelle" et un "manque de volonté politique". L'intersyndicale (CGT-CFDT) appelle à la grève le mardi 14 septembre.

Une augmentation des besoins avec la crise sanitaire

Face à cette colère, le président du Conseil départemental de l'Indre leur répond dans un courrier. "Le Département est fortement engagé sur sa mission de protection de l'enfance, assure Marc Fleuret. Durant la crise sanitaire, nous avons assisté à une forte augmentation des besoins de prise en charge d'enfants. Un constat à l'échelle de notre pays, conséquence d'une dégradation de situations familiales".

Il reconnaît que "le Foyer de l'enfance est en première ligne". En effet, l'établissement a vocation à accueillir les enfants en situation d'urgence pour évaluer leur situation et trouver une solution adaptée. Un hébergement qui dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Sauf qu'actuellement, certains jeunes y restent parfois plus de deux ans, faute de places pour les accueillir dans d'autres établissements.

"L'établissement a anticipé plusieurs revendication en cours en actant des réalisations de travaux et la mise en place de nouvelles procédures et partenariats, indique Marc Fleuret. Des mesures indispensables pour faire face aux besoins". Il explique qu'une réunion sera organisée le 14 septembre entre une délégation du personnel et Évelyne Poupet, directrice par intérim du Foyer de l'enfance Blanche de Fontarce, ainsi que Frédérique Mériaudeau, la présidente du Conseil d'administration de l'établissement et vice-présidente du Département. Les instances représentatives du personnel seront aussi reçues ce jour-là.