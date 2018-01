Après AR Industries, une autre entreprise de l'agglomération castelroussine traverse une phase délicate : FPPI, l'ex-parqueterie berrichonne installée à Ardentes, a été placée en redressement judiciaire pour six mois.

C'est une entreprise historique de l'agglomération castelroussine : FPPI (France Production Parquet Innovation), fruit du rachat en 2013 de l'ancienne parqueterie berrichonne d'Ardentes, elle compte une cinquantaine de salariés. Mi-décembre, elle a été placée en redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois. Pour ses dirigeants, ces difficultés sont le fruit des décisions stratégiques prises l'an passé.

Un nouveau modèle économique

"Voyant le chiffre d'affaires diminuer toujours plus, nous avons décidé d'adopter un nouveau modèle économique" explique le directeur général Philippe Mérigot. Le nombre de clients (grandes enseignes de bricolage, magasins spécialisés) a été ramené de 2.000 à 500, en revanche l'offre s'est étoffée avec 2.000 produits disponibles contre 400 auparavant. FPPI tente aussi désormais de mieux coller aux attentes du marché. "On est allé aux design fashion weeks de Paris et Milan pour anticiper les tendances des années à venir" précise Philippe Mérigot.

Le retour de la braderie

Toujours selon la direction, les premiers effets de cette politique se feraient déjà sentir. Signe que l'espoir est là : elle a décidé d'organiser à nouveau une braderie au mois d'avril, comme du temps où l'entreprise était florissante.