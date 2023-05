Fracture numérique : ras-le-bol des automates ?

De plus en plus, les automates remplacent les humains, notamment dans les gares.

Près d’un Français majeur et métropolitain sur trois est "éloigné du numérique", soit 16 millions de personnes, selon un rapport réalisé à la demande du gouvernement et publié début avril. Une fracture moins générationnelle que sociale et territoriale. Un jeune de moins de 25 ans sur cinq est aujourd’hui éloigné du numérique. 23 % des Français qui ont accès à Internet disent ne pas se sentir compétents pour l’utiliser. Pourtant, avec la dématérialisation administrative qui se généralise, les formalités en ligne deviennent indispensables. Pour parler de la fracture numérique, de l'illectronisme, nous sommes avec l'association La Mêlée , qui participe notamment à l'inclusion numérique et aide les publics éloignés du numérique, elle dispense aussi des formations pour ceux qui veulent travailler dans ces domaines. Lucas Grimal est chargé de mission inclusion numérique.

"On estime que le non-recours aux aides de la Caf a explosé, depuis la crise du Covid. Les personnes ne font plus valoir leurs droits car elles n'arrivent pas à faire les démarches en ligne."

Des ateliers de conseil numériques sont dispensés au sein de l'association les vendredis après-midi, on peut venir avec son matériel si besoin. L'association voit des seniors habitués aux déclarations d'impôt sur papier, des jeunes, "il ne faut pas croire que, parce qu'ils sont nés avec le numérique, ils sont à l'aise pour tout. Le langage administratif est complexe pour eux, on reçoit des personnes qui ne parlent pas français." L'association reçoit aussi des personnes éloignées de l'emploi, en rupture de lien social. "On fait aussi de la réorientation professionnelle vers les secteurs du numérique."

Il y a de plus en plus d'associations, Le Secours populaire ou Emmaüs, qui proposent un accompagnement sur le numérique notamment dans les démarches administratives, pour l'accès au droit. Depuis 2021, 4.000 conseillers numériques, des médiateurs, ont été créés par l'Etat et sont déployés en France, employés par des collectivités comme des associations,

Une cartographie facilite l’identification des acteurs du numérique et du social et des lieux dans lesquels ils exercent des activités relatives à l’inclusion numérique.

L'association La Mêlée est située au 27 rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse.

