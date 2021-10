Énergie, agriculture, santé, technologie : ce que contient le plan "France 2030", présenté par Emmanuel Macron

Le président de la République Emmanuel Macron a détaillé, ce mardi, le grand plan d'investissement de 30 milliards d'euros destiné à réindustrialiser la France et donner une plus grande place à l'innovation. Énergies, agriculture, santé, culture, espace, fonds marins... voici le détail des annonces.

Nucléaire, hydrogène, semi-conducteurs, avion bas carbone, véhicules électriques, mais aussi agriculture, culture, aventure spatiale et fonds marins : Emmanuel Macron a dévoilé, ce mardi, les détails du grand plan d'investissement intitulé "France 2030", doté de 30 milliards d'euros. A travers ce plan, Emmanuel Macron souhaite que la France "retrouve un cycle vertueux : innover produire, exporter, et ainsi financer (son) modèle social" et le "rendre soutenable".

Ce plan est destiné à préparer les champions économiques de demain et à faire rivaliser la France avec les géants chinois et américains. Le Président l'a détaillé depuis l'Elysée, devant une dizaine de membres du gouvernement dont Jean Castex, et 200 chefs d'entreprise et étudiants.

Un plan de 30 milliards d'euros sur cinq ans

Le président a appelé à ne plus opposer innovation et industrie. Il a ainsi appelé à à réindustrialiser la France, pour "redevenir une grande nation d'innovation et de recherche". Il a annoncé que le pays allait investir 30 milliards d’euros sur cinq ans, pour investir dans le "déficit de croissance français". Ce plan comprend dix "priorités" pour le pays.

Un milliard d'euros pour des petits réacteurs nucléaires

Emmanuel Macron a annoncé un investissement d'un milliard d’euros pour "avancer" sur le nucléaire, notamment pour créer des réacteurs "de petite taille, innovants et avec une meilleure gestion des déchets". Le pays veut se doter, d'ici à 2030, de petits réacteurs nucléaires modulaires, appelés SMR, pour "small modular reactor". Ces réacteurs ont une puissance de 25 à 500 megawatts, contre 1.600 pour l'EPR développé par EDF.

La France, "leader de l'hydrogène vert en 2030"

Le pays souhaite être "leader de l'hydrogène vert" en 2030, a également annoncé le Président. Pour cela, le pays doit envisager la construction de "deux gigafactories ou électrolyseurs", ce qui permettra la "décarbonation de l'industrie", a annoncé Emmanuel Macron.

Il faut "massivement investir pour aider à décarboner" l'industrie, a dit le chef de l'Etat. Il a également cité les secteurs de l'acier, du ciment et de la production chimique qui ont besoin d'hydrogène vert pour remplacer les énergies fossiles, ainsi que "l'alimentation des camions, bus, trains et avions".

Deux millions de véhicules hybrides et électriques d'ici 2030

Emmanuel Macron a dit vouloir produire "près de deux millions de véhicules hybrides et électriques d'ici 2030." Rappelant que "les 30 dernières années ont été cruelles pour l'industrie automobile française", le chef de l'Etat a jugé cette objectif "atteignable" si "il y a une vraie stratégie coopérative, en particulier de nos grands constructeurs".

Le premier avion "bas carbone" d'ici 2030

Emmanuel Macron a également déclaré vouloir produire le premier avions "bas carbone" en France d'ici 2030.

Trois révolutions et deux milliards d'euros pour l'agriculture

Le président a aussi annoncé deux milliards d'euros d'investissement pour l'agriculture et pour "une alimentation saine, durable et traçable". "Il faut accélérer la révolution agricole que nous sommes en train de mener, et sur laquelle nous sommes un des leaders, " a-t-il dit. "Nous devons investir dans trois révolutions : le numérique, la robotique et la génétique", qui sont les trois transformations nécessaires, a-t-il affirmé. Ces investissements doivent permettre de "décarboner la production" agricole, "sortir de certains pesticides", "améliorer la productivité" et développer "des productions plus résilientes et plus solide dans les bio-solutions", a-t-il détaillé.

Au moins 20 biomédicaments à créer d'ici 2030

"Le système de santé français est juste, mais nous avons perdu et reculé ces dernières années", a déploré le Président. "C'est le fruit de la désindustrialisions, de mauvais choix", a-t-il reconnu. "On a raté la porte des biotechs, et les résultats sont assez cruels pour nous.", a-t-il poursuivi. Pour Emmanuel Macron, il faut "des investissement dans des techniques de ruptures". Il a annoncé un objectif de création "d'au moins 20 biomédicaments pour les cancers, les maladies chroniques et les maladies liées à l'âge."

"C'est un objectif sur lequel nous devons concentrer tous les efforts et l'agence d'innovation en santé sera un point, à mes yeux, extrêmement important pour y arriver", a dit le Président en plaidant pour une "médecine plus prédictive, plus innovante et avec un tissu productif davantage en France".

Des grands studios pour les contenus culturels et créatifs

Emmanuel Macron veut aussi "placer la France en tête de la protection des contenus culturels et créatifs. Tous les grands pays construisent de grands studios : nous devons être de la partie", a-t-il affirmé.

Espace : des mini-lanceurs réutilisables d'ici 2026

Emmanuel Macron a affirmé que la France devait aussi "prendre toute sa place dans l'aventure spatiale". Le président souhaite produire des "mini-lanceurs réutilisables" d'ici 2026, et doit "être présente sur "l'ensemble des innovaitons technologiques et de service au cœur de ces nouveaux enjeux."

Explorer les grands fonds marin

Emmanuel Macron veut aussi faire de l'exploration des grands fonds marins une priorité de "France 2030", pour ne pas "laisser dans l'inconnue une partie importante du globe". Pour lui, cette exploration est "un levier extraordinaire de compréhension du vivant, d'accès à certains métaux rares, de compréhension du fonctionnement de nouveaux écosystèmes d'innovation", notamment en terme de santé. Il a précisé qu'il parlait d'"exploration" et non "d'exploitation", et que la France était bien placée car elle possède le deuxième espace maritime au monde.

Six milliards d'euros pour doubler la production de composants électroniques

Emmanuel Macron a aussi annoncé un investissement de près de six milliards d'euros pour développer la production de composants électronique en France et "sécuriser" son approvisionnement en puces, alors que les pénuries de semi-conducteurs affectent toute l'industrie mondiale. "L'Europe ne produit plus que 2% des composants électroniques mondiaux", a déploré le Président. "Or, de plus en plus, tout est robotique et électronique. On a besoin de sécuriser l'ensemble de ces composants", a-t-il dit. "Nous vouons doubler nos composants électroniques d'ici 2030, il faut produire davantage et aller vers les plus petites tailles", a affirmé le Président.

Maîtriser les technologies numériques

Emmanuel Macron a rappelé les plans déjà annoncés pour "l'intelligence artificielle, le cloud ou les ordinateurs quantiques. Pour lui, il faut "poursuivre et intensifier cette stratégie." Le président veut investir 2,5 milliards d'euros pour des nouveaux talents. dans ce domaine, "en lien avec universités, les écoles. Il veut aussi "se doter d'une stratégie à 10 ans de prévision des besoins, et de concentration des moyens sur ces nouvelles filières."