France-Australie au Mondial de foot : le réseau toulousain Tutti Pizza vise des records de vente

France-Australie ce soir à 20H ! C'est le premier match de l'équipe de France au Mondial de football au Qatar. Pour beaucoup d'entre nous la soirée sera synonyme de pizzas entre amis. En tous cas les patrons du réseau Tutti Pizza, né à Toulouse en 1989 sont dans les starting-blocks.

Le réseau compte aujourd'hui 75 points de ventes et 20 distributeurs automatiques dans tout le sud ouest. A l'occasion du Mondial de foot le directeur associé Sébastien Bori, lui même passionné de football et ancien joueur de CFA2 et de National 3 espère réaliser 15 à 20% de chiffre d'affaire supplémentaire même si "cette coupe du monde est particulière avec peu de matches à 20h".

Les plannings ont été renforcés dans tous les points de vente avec une personne en plus sur tous les matches de l'équipe de France et à partir des phases finale.