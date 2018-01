Sous les applaudissements des grands patrons et chefs d'états réunis à Davos, en Suisse, pour le Forum économique mondial qui se tient jusqu'à vendredi, le président français a réclamé "un nouveau contrat mondial".

"France is back" : en français, la France est de retour. Voilà ce qu'Emmanuel Macron a lancé, ce mercredi, au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, devant un parterre de grands patrons et de dirigeants politiques. "Il était interdit d'échouer en France et interdit de réussir", a affirmé le président français, qui veut encourager au contraire "à prendre des risques".

Emmanuel Macron réclame également un "nouveau contrat mondial", sans quoi "les extrémismes gagneront dans dix ou quinze ans dans tous les pays" : il a par exemple appelé les multinationales à renoncer à "l'optimisation fiscale à tout crin", et les gouvernements à élaborer des "stratégies fiscales coordonnées au niveau international". Par exemple, pour taxer les géants du numérique "qui ne paient pas d'impôts", a précisé Emmanuel Macron.

Pourtant, le président français vient de baisser le taux d'imposition des sociétés. Mais il appelle tout de même à cesser "la course au moins-disant" fiscal entre les pays. Emmanuel Macron demande par exemple aux Etats-Unis et à la Chine de rejoindre une initiative d'harmonisation fiscale menée par l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique). Donald Trump doit d'ailleurs arriver ce jeudi au Forum économique mondial.