France Bleu Armorique en direct du marché d'intérêt régional de Rennes ce jeudi matin

Plus de 25.000 tonnes de marchandises y transitent chaque année sur une surface de 6.000 mètres carrés à l'ouest de Rennes. Découvrez le marché d'intérêt régional (M.I.R.) lors d'une matinale spéciale sur France Bleu Armorique ce jeudi 9 décembre. Justine Sauvage, Eric Bouvet et Bastien Michel vous réveilleront de 6 heures à 9 heures en direct de la plus grande plateforme du commerce breton. Producteurs, grossistes et mareyeurs s'y rendent quotidiennement.

Jeux, chroniques et invités en direct du M.I.R.

Du jeu "Chrono-caféine" à votre chronique sur l'économie locale "Circuits courts" : tous les rendez-vous de France Bleu Armorique Matin se dérouleront en direct depuis les allées du marché d'intérêt régional. L'un des grossistes nous présentera son métier et son quotidien un peu particulier : les clients arrivent dès 3h30 et jusqu'à midi pour acheter des produits achetés directement auprès des producteurs. Pour les restaurateurs et commerçants bretons, le M.I.R permet de tout trouver en un seul endroit, à des prix très attractifs.

Grossistes, mareyeurs et restaurateurs au micro de France Bleu Armorique

Dès 6 heures, vous retrouverez votre journal depuis le marché d'intérêt régional, avec son directeur, Sébastien Subéry, du réseau Subéry Claude et fils. Plus d'un millier de clients se fournissent chaque année auprès de ce marché, fondé en 1979 et propriété de la ville de Rennes jusqu'en 2011. 200 personnes travaillent dans ce "Rungis rennais" chaque jour, du lundi au samedi. Fruits et légumes, produits frais, poissons et fruits de mer... Les produits proviennent de toute la Bretagne et du monde entier.

Les fêtes de Noël, 2ème période la plus importante de l'année

Les fruits de mer sont particulièrement recherchés par les commerçants en ce moment : les fêtes de Noël sont la deuxième période la plus importante pour le marché d'intérêt régional, derrière le week-end de la fête des mères et devant l'Aïd, devenu un rendez-vous incontournable depuis une dizaine d'années. Un espace dédié aux poissons, La Criée rennaise, a vu le jour en 2016. Vous suivrez le chef Eric Houis, du restaurant gastronomique La Griotte à Pacé, près de Rennes, jusque dans ses cuisines. L'alimentation biologique sera également au cœur de cette matinale spéciale : elle représente 25 % des marchandises vendues chaque année, avec une progression de 15 à 20% par an !