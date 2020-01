France Bleu Azur en direct d'Auron: une station de ski prisée des azuréens

Auron, Saint-Étienne-de-Tinée, France

France Bleu Azur est en direct d'Auron ce week-end et vous propose une émission spéciale de 10h à midi en direct de la sation de ski mais aussi des reportages dans la matinale dès 7 heure.

Une saison exceptionnelle

L'enneigement exceptionnel en décembre a permis à Auron d'attirer entre 6 000 et 7 000 visiteurs par jours pendant les vacances. Les jours de forte affluence, le taux de fréquentation de la station a atteint les 90%. Sur le front de neige, le manteau neigeux est de soixante centimètres. Au sommet il atteint plus d'un mètre soixante.

Un travail de fourmies

Pour accueillir tous les vacanciers, de nombreux saisonniers sont mobilisés que ce soit pour la vente des forfaits, les restaurants mais aussi pour les services de secours. Ce week-end par exemple, 18 pisteurs sont répartis sur trois postes de secours. Ils gèrent en moyenne entre 10 et 15 interventions par jours (des fractures ou des chocs par exemple) en plus de leurs missions de prévention et de sécurisation des pistes.

En ce qui concerne l'entretien des 135 km de pistes, huit dameuses partent chaque soir pour trois heures de travail, mais aussi le matin afin de casser les bosses et d'aplanir les pistes fréquentées par les skieurs toute la journée.