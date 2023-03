France Bleu consacre une journée spéciale à l'Artisanat mardi 28 mars

Dynamisme, indépendance, réactivité et innovation / créativité : l’artisanat s’est construit autour de ces valeurs fondatrices qui font sa force. Ce premier employeur de France remplit chaque jour des missions essentielles, au premier chef, celle de faciliter notre quotidien dans les quatre domaines de l’alimentation, la fabrication/production, le bâtiment, les services.

L'artisanat en quelques chiffres

250 métiers et 510 activités répartis sur ces quatre grands secteurs

plus d'un million d'entreprises

plus de trois millions d'actifs

L'artisanat, qui forme et recrute, est une branche aux débouchés considérables qui offre aux jeunes générations la possibilité de trouver leur voie et s’épanouir, du village à la ville, sur l’ensemble du territoire français.

Au programme

Les 44 locales du réseau France Bleu se mobilisent pour vous faire découvrir le meilleur des initiatives et dresser un portrait de la jeunesse dans nos régions en 2023.

De 5h-9h les matinales des 44 locales en édition spéciale

Dans le 9h-12h : des portraits mais aussi des réponses et des solutions aux questions de recrutement (alternance, stages, services civiques, candidatures et CV...) dans Côté Experts, des artisans travaillant dans les métiers de la restauration et des métiers de bouche dans Côtés Saveurs

12h 13h : dans « On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission » Willy Rovelli et sa tribu reçoivent Fred Fallet, artisan voilier dans la Somme**, Romain Hourcade,** créateur d'O'Barber Truck, artisan coiffeur et barbier itinérant dans le pays brestois et Simon Coulombier, artisan créateur de vélos sur mesure

13h14h : dans « Ma France » Wendy Bouchard reçoit le Président de la Chambre de Métiers et d'Artisanat de Nouvelle Aquitaine, Danielle Deruy Directrice générale d'AEF Info pour les Etats généraux de l'alternance à Lille, Kevin Joly, fondateur de i-craft - tailleur de pierre Numérique