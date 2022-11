France Bleu Cotentin à Périers pour une matinale spéciale "pouvoir d'achat et économies d'énergies" ce jeudi

Votre radio, France Bleu Cotentin, délocalise ses programmes depuis le bar Le Liberty à Périers ce jeudi 17 novembre. Entre 6 heures et 10 heures du matin, nous parlerons pouvoir d'achat et impact de la hausse des énergies sur le quotidien des Manchois.

Ces derniers mois, le niveau de vie s'est dégradé pour de nombreux Manchois sous le coup de l'inflation liée à la guerre en Ukraine, mais aussi à la sécheresse et aux difficultés à produire du fait d'un manque de matière première. En octobre, les prix à la consommation ont augmenté de 6,2% sur un an. Une moyenne qui cache une envolée de 12% pour les prix de l'alimentation et même 19% pour les énergies. Et évidemment dans le même temps, les salaires n'ont pas autant augmenté, malgré de nombreuses négociations salariales dans les entreprises, malgré aussi la ristourne de l'Etat sur le prix de l'essence ou encore des aides pour les foyers les plus modestes comme le chèque énergie pour se chauffer.

Le programme

A l'approche de l'hiver, les Français et parmi eux, les Manchois sont de plus en plus nombreux à ressentir la baisse de leur niveau de vie. Ils témoigneront ce jeudi matin dans les journaux de France Bleu Cotentin et nos invités nous permettront de mesurer l'impact de l'inflation sur l'ensemble de la société :

6H15 : Jacky Hébert, président de l'UFC Que choisir / les difficultés économiques des Manchois

7H15 : Gabriel Daube, maire de Périers / une commune face à la hausse des énergies

7H45 : Coralie Lenormand, direction de l'entreprise Lenormand / le rôle de l'entreprise pour le pouvoir d'achat des salariés

8H10 : Vivre décemment de son travail à l'heure de l'inflation / table ronde avec le député Stéphane Travert, Gildard Beuve du Medef, et Denis Tardiveau de la CGT

Entre 9 heures et 10 heures, place aux conseils pour consommer moins, mieux isoler son logement, et faire des économies sur ses factures énergétiques. Julien Frémond, des 7 vents du Cotentin répondra à vos questions au 02 33 23 13 23. Et tout au long de la matinée, n'hésitez pas à nous rejoindre en direct au bar Le Liberty, à Périers.