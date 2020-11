France Bleu, la radio des circuits courts, soutient les nouvelles offres des commerces de proximité

France Bleu en partenariat avec les Chambres des Métiers et de l’Artisanat, se veut un acteur de la solidarité et de la proximité et souhaite à ce titre mettre en avant toutes les initiatives des commerces et artisans près de chez vous, dans le respect des règles du confinement.

Pour s’adapter au confinement, de nombreux artisans et commerçants font de nouvelles offres : vente à emporter, livraison, nouveaux services à domicile…

Nous pouvons - vous pouvez les aider à préserver leurs emplois…

Vous souhaitez soutenir vos artisans et commerçants de proximité ?

Pour aider et soutenir vos artisans-commerçants, pour consommer local et artisanal, rendez-vous sur la plateforme solidaire de bons d’achat soutien-commercants-artisans.fr

D'autres initiatives

FaireMesCourses.fr, une plateforme solidaire (100% gratuit et sans engagement) qui permet à chaque commerçant, artisan et producteur de continuer de vendre localement et d'organiser le retrait ou la livraison des produits.

Courses contre la Montre, une plateforme solidaire permettant aux commerçants, restaurateurs, artisans et producteurs d'aller à la rencontre de leurs clients et d'en trouver de nouveaux.

Sauvons Nos Commerces, une initiative solidaire qui permet de soutenir commerçants et artisans locaux qui rythment la vie de nos quartiers et de nos communes. L’idée est simple : soutenir les artisans en achetant des bons d’achat dès aujourd’hui et utilisables dès la reprise de leur activité, et jusqu’au 30 juin 2021.

Une librairie en vente à emporter © Maxppp - PHOTOPQR/LE PROGRES

Vous êtes artisan ou commerçant ?

Vous avez besoin de faire le point sur votre situation financière, développer et maintenir votre activité grâce au numérique, sécuriser vos salariés, vous former ? Le réseau des Chambres de Métiers et d'Artisanat est mobilisé chaque jour à vos côtés pour vous informer et vous accompagner pour bénéficier des mesures du Plan France Relance.

N’attendez pas, contactez un expert de votre chambre de métiers et de l’artisanat la plus proche !

Vous faire connaître ?

France Bleu la radio des circuits courts

Sur chacune des 44 stations de France Bleu, deux chroniques à retrouver

- La nouvelle éco: tous les jours, le portrait d'une entreprise emblématique de la région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant...)

- Circuits courts : des portraits, des reportages sur des entreprises