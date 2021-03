France Bleu Occitanie célèbre le printemps sur le marché de Castanet-Tolosan

Il fait beau, les oiseaux chantent, l'hiver est fini et les marchés s'animent de plus en plus. Un bon moment pour aller échanger, en direct, avec les commerçants et les clients du marché le mardi matin à Castanet-Tolosan. Promenade radiophonique conviviale sous et autour de la halle lauragaise.

Certes, faire son marché, ce n'est plus comme avant. C'est moins convivial. Mais toujours aussi gourmand, et les gestes barrières n'empêchent pas d'échanger avec les commerçants, avec les clients, ni de faire ses courses. Et encore moins de profiter de cet agréable moment de l'année, où la doudoune n'est plus indispensable. La saison permet à nouveau de flâner dans les allées des marchés sans grelotter de froid. Faisons ensemble le plein de chaleur humaine à Castanet-Tolosan.

La halle lauragaise a été édifiée en 2006 à la place d'un ancien terrain de foot, au bord de l'avenue Edouard Herriot. © Radio France - A.W.

Notre première rencontre est celle d'un homme affable, volontiers blagueur. Benoît Medalle est éleveur de porcs et charcutier à Cadalen dans le Tarn. Il propose une large gamme de saucisses, pâtés, jambons, côtes et rôtis à ses clients, qu'il sert dans la bonne humeur, aidé par Josiane. Il prend quelques minutes pour France Bleu Occitanie lors de la seule pause qu'il s'accorde pendant la matinée du marché. Présentation de la charcuterie BM.

Partageons un café avec Benoît Medalle, éleveur et charcutier. Copier

Josiane, vendeuse sur le marché du mardi, avec Benoît, de retour dans le camion après la pause café. © Radio France - A.W.

Le camion réfrigéré de Benoît, avec la charcuterie qu'il prépare à partir de la viande des cochons élevés par ses soins. © Radio France - A.W.

Sur les marchés, les anciens croisent les petits nouveaux, les producteurs fraternisent avec les revendeurs, ceux qui préparent des plats cuisinés rigolent avec les fleuristes. Les commerçants, qui font vivre notre terroir, contribuent à l'ambiance des marchés. Ces professionnels de la vente, commerce de bouche comme non alimentaire, sont sélectionnés par les communes, dans des commissions où siègent aussi des commerçants. A l'image de Patrick Becqué, une figure locale.

Avec son stand de quincaillerie - outils, ustensiles de cuisine, de ménage, de jardin... - Patrick écume les marchés depuis 40 ans. Copier

Patrick tombe le masque pendant quelques secondes, le temps de nous offrir un sourire. © Radio France - A.W.

De l'autre côté des comptoirs, les clients, souvent fidèles sur le marché du mardi matin de Castanaet-Tolosan, viennent systématiquement chercher les produits qu'ils aiment chez les mêmes commerçants. Des liens d'amitié se créent parfois, et les enfants des producteurs, qui ont repris l'exploitation familiale, développent aussi des relations qui dépassent le cadre commercial avec les enfants des clients. Les marchés locaux sont aussi créateurs de liens sociaux durables, forts, et bénéfiques à l'économie locale.

Dans le but de renforcer le soutien aux travailleurs de la terre locaux et d'offrir aux acheteurs les meilleurs produits possibles, l'équipe municipale de Castanet-Tolosan veut faire évoluer son marché du mardi, notamment en accordant plus de place et de visibilité aux producteurs du coin.

Rencontre avec une habituée qui prend chaque semaine son pain sur le stand de l'Epi de Beaupuy, la petite société du paysan boulanger Adrien Collet, tenu ce mardi matin par Pauline Béraud. Copier

Un signe de qualité qui ne trompe pas : en milieu de matinée, Pauline a déjà vendu la majeure partie des pains qu'elle a apporté. © Radio France - A.W.

Producteurs, commerçants, revendeurs, et aussi artisans, comme Sandra Antic, affûteuse et rémouleuse. Copier

Le tranchant de votre couteau vous fera peur après être passé entre les mains expertes de Sandra. © Radio France - A.W.

Sandra et son petit camion. Si vous voulez la trouver, vous ne pourrez la croiser que sur les marchés. Elle n'a pas de boutique fixe et travaille habituellement avec les professionnels. © Radio France - A.W.