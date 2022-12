France Relance : avec la fin du plan d'investissements, l'heure du bilan en Isère

100 milliards d'euros, c'est le montant total du plan d'investissement France Relance. Il a été lancé en septembre 2020 pour aider entreprises et collectivités à rebondir après la pandémie, et s'achève à la fin de cette année. Parmi ce montant, deux milliards d'euros ont été alloués à l'Isère. Alors que de nouveaux dispositifs doivent bientôt prendre le relais, Sami Sisaid, sous-préfet à la relance et à la résilience, dresse le bilan dans notre département.

France Bleu Isère : Le plan France relance touche à sa fin. Quel bilan et ce qu'on peut en tirer ?

Sami Sisaid : Le bilan est extrêmement positif pour le territoire de l'Isère puisqu'il était avant-gardiste et a apporté beaucoup de projets qui ont créé de nombreux emplois. Nous avions deux objectifs à court terme, c'était de retrouver le niveau d'activité d'avant crise. Nous l'avons retrouvé dès l'été 2021 et nous sommes désormais avec des chiffres d'affaires de 20 % supérieur à ce qu'on avait avant la crise. Et puis nous avions un deuxième objectif qui était de faire baisser le chômage et désormais nous avons un taux de chômage qui était à 5,8 %. C'est un taux inédit depuis 1983.

18 500 emplois ont été créés, 18 500 emplois salariés dans tous les secteurs, que ce soit l'agriculture, l'industrie, la construction, les services. Et c'est ça qui a permis cette baisse du chômage.

France Bleu Isère : C'était aussi un plan adapté à notre territoire, très axé sur l'innovation ?

Sami Sisaid : Oui, puisque nous souhaitions en même temps accélérer l'écologie, la compétitivité et la cohésion, notamment avec les secteurs stratégiques que sont la santé, l'électronique, l'agroalimentaire, qui sont des secteurs qui étaient déjà très présents en Isère et que nous avons souhaité accélérer sur des projets stratégiques au niveau industriel.

France Bleu Isère : Est ce que le plan a aidé des entreprises qui en avaient vraiment besoin ? N'y a-t-il pas eu parfois peut être un effet d'aubaine ?

Sami Sisaid : Non, puisqu'ici, toutes les entreprises ont pu être accompagnées sur des projets. Il fallait vraiment avoir un projet. Et l'objectif, ça a été de sélectionner les projets qui étaient prévus pour dans cinq ans ou dans dix ans et les accélérer pour relancer l'économie dès aujourd'hui. C'est ça qui a permis sur ces projets d'aller beaucoup plus vite et d'avoir les emplois dès à présent.

France Bleu Isère : Est-ce qu'il y a des moyens justement a posteriori de contrôle ? Comment est ce qu'on s'assure que l'argent versé aura bien servi à ce pour quoi il était prévu ?

Sami Sisaid : Ce qu'on regarde après, c'est les effets sur l'emploi ? On regarde les effets sur l'emploi. Est ce que finalement nous avons vraiment les emplois qui sont créés ? Donc, à chaque fois qu'une entreprise a été accompagnée, elle a reçu une première tranche de subvention et la tranche finale n'était accordée que si le projet avait vraiment lieu avec les emplois qui étaient créés. C'est ça qui a permis de s'assurer que sur chacune des mesures, nous avons les résultats escomptés.

France Bleu Isère : Qu'est ce que c'est la suite maintenant ? Il y a d'autres dispositifs qui arrivent pour prendre le relai ?

Sami Sisaid : Oui. Sur les dispositifs nouveaux, il y a la planification écologique France Nation Verte, avec notamment un fonds vert pour accélérer la transition écologique des territoires. Il y a le plan France 2030, un plan d'investissement pour mieux vivre, mieux produire et mieux consommer dans les territoires. Et puis il y a le plan de résilience économique et sociale pour s'adapter à la conjoncture et aider l'ensemble des territoires.

France Bleu Isère : A qu'ils s'adressent ces futurs plans ?

Sami Sisaid : Ces futurs plans s'adressent à la fois aux entreprises, aux collectivités mais aussi aux particuliers. Il y a notamment les aides à l'embauche des apprentis, il y a des aides sur Ma Prime Rénov' qui vont se poursuivre. Et puis des aides, par exemple sur la prime à la conversion, les bonus écologique pour les véhicules électriques qui vont se poursuivre au-delà du Plan France relance.

France Bleu Isère : Et pour en bénéficier, pour les acteurs qui y auront droit, ça fonctionnera à peu près comme le plan France Relance ?

Sami Sisaid : Oui, sur France 2030, il faut aller sur la plateforme France2030.gouv. Fr. Et puis pour les autres aides sur les territoires, il faut aller sur Aidesterritoire.fr qui permet de synthétiser l'ensemble des aides disponibles pour les acteurs.