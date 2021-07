France Relance : des millions d'euros investis en Moselle, voici comment

100 milliards d'euros : c'est le plan colossal du gouvernement, dont 40% est financé par l'Union Européenne, pour soutenir l'économie malgré la crise de la Covid-19. La première mesure a été de financer le chômage partiel, depuis le premier confinement en mars 2020. En Moselle, à ce jour, 171.000 salariés et près de 80% des entreprises en ont bénéficié. Mais il existe tout un panel d'aides, pour développer la transition énergétique, la compétitivité des entreprises ou la cohésion sociale.

Pour les particuliers

Vous pouvez bénéficier de plusieurs aides, notamment MaPrimeRénov', pour changer une chaudière ou installer une isolation thermique dans votre logement. 3.000 Mosellans en ont bénéficié l'an dernier, et plus de 4.000 ont déjà déposé un dossier cette année. Le dispositif, ouvert depuis le 1er janvier dernier aux propriétaires occupants de leur bien, est désormais ouvert aux propriétaires bailleurs.

L'Alec (Agence locale de l'énergie et du climat) du Pays messin est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches.

Vous pouvez aussi solliciter une prime à la conversion, si vous achetez une voiture moins polluante. Depuis l'été dernier, 4.400 Mosellans en ont bénéficié.

Pour les collectivités locales

France Relance peut également soutenir certains projets lancés par les mairies, les communautés de communes ou d'agglomération. L'Etat en Moselle montre l'exemple, et va dépenser 84 millions d'euros pour rénover 68 de ses propres bâtiments : la création d'une seconde cité administrative à Metz, qui va accueillir 700 fonctionnaires, ou encore des rénovations énergétiques dans les commissariats de police de Metz et Châtel-Saint-Germain ou les casernes de gendarmerie de Metz, Lorquin et Sarralbe.

Mais l'Etat va également soutenir plus de 250 projets menés par les collectivités locales, comme la rénovation thermique de l'école maternelle de Gravelotte, ou la mise aux normes de l'assainissement collectif du Val de Fensch.

Le plan de relance va aussi permettre de réhabiliter trois aires d'accueil des gens du voyage : celles de Marly-Montigny, de Volstroff et de Sarreguemines, pour un montant total de 460.000 euros.

D'autres projets sont également en passe d'être financés : la réhabilitation de logements HLM (Serémange-Erzange, Créhange, Thionville...), la démolition du quartier Lizé à Montigny-lès-Metz, ou encore la valorisation des produits de l'agriculture locale et bio, dans le Bouzonvillois et le Pays de Sarrebourg.

Pour les entreprises

Une trentaine d'entreprises mosellanes, du simple artisan à la multinationale, ont déjà bénéficié de subventions pour se moderniser, investir, ou relocaliser chez nous. Coût pour l'Etat : 54 millions d'euros, mais ces entreprises, elles, vont investir au total 225 millions dans leurs projets.

La librairie La Pensée Sauvage, à Metz, a par exemple reçu 500 euros pour lancer son site internet. Elle avait ouvert quelques mois avant le premier confinement. "Dès le lancement du site, j'avais 10, 15, 20 commandes par jour", se souvient Xavier Wacogne, son gérant. Aujourd'hui, il livre dans toute la France.

La toute jeune société messine 45-8 Energy, elle, est spécialisée dans un marché de niche : la recherche et l'exploitation de gaz, l'hélium et l'hydrogène naturel, utilisés en médecine, dans l'électronique de pointe ou l'aéronautique. Ces gaz sont aujourd'hui totalement importés alors qu'il y en a peut-être en France, sous nos pieds... 45-8 Energy, créée en 2017, va bientôt ouvrir sa première unité de production dans la Nièvre, grâce notamment à France Relance : "Nous bénéficions d'une subvention d'1,6 million d'euros, soit la moitié de notre investissement qui s'élève à 3,2 millions", détaille Nicolas Pélissier, son président. "Ca nous donne une visibilité notamment en terme de recrutement : il n'y avait qu'une personne en 2018, nous sommes douze ingénieurs et docteurs aujourd'hui, et nous serons une trentaine fin 2022". Visibilité aussi auprès des investisseurs : la société messine vient de boucler une levée de fonds de six millions d'euros de financeurs privés qui croient en son avenir.

Autre exemple encore : les Cuisines Grandidier à Rémilly, fabricant de cuisines et de meubles pour les particuliers comme les professionnels. L'entreprise familiale, créée dans les années 50, a bien grandi : elle emploie une aujourd'hui une quarantaine de personnes en Moselle et au Luxembourg. Elle va investir 3 millions d'euros, dont 600.000 de France Relance, pour acheter des machines automatisées. "On voulait investir depuis quelques années, mais on n'aurait jamais pu à ce niveau là sans le plan de relance : des machines aussi performantes, c'était trop important pour une entreprise de notre taille", explique Denis Grandidier, le directeur. Le dossier a été déposé en février, étudié en mars, la réponse positive est venue en avril, et les travaux vont commencer cet automne. Les confinements, difficiles à vivre, ont au moins eu le mérite de booster les commandes à chaque réouverture : "Aujourd'hui, les Français veulent investir dans leur intérieur, dans des produits de qualité et "made in France", plutôt que d'avoir des meubles moins chers qui viennent de l'étranger".

On fabrique localement, avec du personnel du secteur. On crée de l'emploi

Il n'est pas trop tard pour demander à bénéficier de l'un des dispositifs de France Relance, qu'on soit particulier, entreprise ou collectivité locale. Toutes les infos sont sur le site du ministère de l'Economie. Il existe aussi un mail dédié pour la Moselle : francerelance@moselle.gouv.fr